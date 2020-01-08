العراق تنفى وقوع إصابات بين صفوف جنودها فى هجوم «عين الأسد»

نفت الحكومة العراقية، اليوم الأربعاء، مقتل أي من مواطنيها وجنودها في القصف الصاروخي الإيراني، الذي طال القواعد الأمريكية في البلاد، يأتي هذا في أعقاب تعرض قاعدة عين الأسد العسكرية بمحافظة الأنبار غرب العراق، والتي تضم غالبية القوات الأمريكية المتمركزة في العراق، لهجوم صاروخي في ساعة مبكرة من صباح اليوم الأربعاء.



فيما ذكرت وكالة «تسنيم» الإيرانية للأنباء، صباح اليوم الأربعاء، نقلًا عن مصادر لم تكشف عنها، أن حزب الله اللبناني سيضرب إسرائيل إذا ردت الولايات المتحدة على القصف الإيراني لقاعدة عين الأسد التي تضم قوات أمريكية في غرب العراق.



وأعلنت وزارة الدفاع الأمريكية «البنتاجون» أنها سنتخذ كل الإجراءات الضرورية لحماية الجنود الأمريكيين وشركاء وحلفاء أمريكا في المنطقة والدفاع عنهم.



وأكدت الوزارة أن إيران أطلقت أكثر من 10 صواريخ باليستية على الجيش الأمريكي وقوات التحالف في العراق، مشيرة إلى أنها تعمل على تقييم الأضرار الأولية للهجمات الإيرانية في العراق.



وكانت واشنطن أعلنت رسميًا تعرض مواقع متعددة لها في العراق لهجمات، فيما أفاد الحرس الثوري الإيراني أن الهجوم لم يستهدف قاعدة عين الأسد فحسب؛ بل استهدف كل القواعد الأمريكية.