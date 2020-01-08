وزير الطاقة الإماراتى: لا نتوقع مخاطر على تدفقات النفط عبر هرمز

قال وزير الطاقة الإماراتي، اليوم الأربعاء، إنه لا يتوقع مخاطر فورية على شحنات النفط المارة عبر مضيق هرمز، الممر الملاحي الحيوي للقطاع، وذلك بعد أن هاجمت إيران قاعدتين تستضيفان قوات أمريكية في العراق.



وأضاف «المزروعي»، على هامش مؤتمر في العاصمة الإماراتية أبوظبي، أنه ينبغي عدم المبالغة، والوضع الحالي ليس حربًا، لافتًا إلى أن «أوبك» لا تناقش أي خطوات حاليًا، لكن سوف تعكف على تقييم الوضع إذا حدث نقص في إمدادات النفط.



وأكد وزير الطاقة الإماراتي، في وقت سابق، أن سوق النفط يتلقى امدادات جيدة حاليًا.