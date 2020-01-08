إيران تعلن مقتل جميع أفراد الطائرة الأوكرانية

أعلن التلفزيون الإيراني، عن مقتل كل من كانوا على متن طائرة الركاب الأوكرانية التي تحطمت في إيران.



وذكرت وسائل الإعلام الإيرانية أن ما لا يقل عن 180 من الركاب وأفراد الطاقم كانوا على متن الطائرة.



وحذر الحرس الثوري الإيراني، صباح اليوم الأربعاء، الولايات المتحدة من أن أي رد من جانبها على الهجمة الصاروخية التي نفذها على قاعدة تضم قوات أمريكية في غربي العراق، ستقابل بمزيد من الدمار والألم.



وأضاف الحرس الثوري أنه يتم التحضير لمزيد من الرد على مقتل قائد فيلق القدس الجنرال قاسم سليماني في العراق فجر الجمعة الماضية، حسب وكالة بلومبرج للأنباء.



وكانت وكالة "تسنيم" الإيرانية للأنباء قد ذكرت صباح اليوم أن الحرس الثوري أطلق عشرات الصواريخ الباليستية على قاعدة عين الأسد الجوية التي تضم قوات أمريكية، غربي العراق.



وذكرت الوكالة أن القصف الصاروخي جاء ردا على مقتل سليماني.



وأعلنت وزارة الدفاع الأمريكية "البنتاجون" أنها سنتخذ كل الإجراءات الضرورية لحماية الجنود الأمريكيين وشركاء وحلفاء أمريكا في المنطقة والدفاع عنهم.