الخطوط الجوية الماليزية: سنتفادى المجال الجوى الإيرانى

قالت الخطوط الجوية الماليزية، اليوم الأربعاء، إنها ستتفادى المجال الجوي الإيراني في أعقاب تصاعد التوتر العسكري في المنطقة، حسبما أفادت "رويترز".



وحذر الحرس الثوري الإيراني، صباح اليوم الأربعاء، الولايات المتحدة من أن أي رد من جانبها على الهجمة الصاروخية التي نفذها على قاعدة تضم قوات أمريكية في غربي العراق، ستقابل بمزيد من الدمار والألم.



وأضاف الحرس الثوري أنه يتم التحضير لمزيد من الرد على مقتل قائد فيلق القدس الجنرال قاسم سليماني في العراق فجر الجمعة الماضية، حسب وكالة بلومبرج للأنباء.



وكانت وكالة "تسنيم" الإيرانية للأنباء قد ذكرت صباح اليوم أن الحرس الثوري أطلق عشرات الصواريخ الباليستية على قاعدة عين الأسد الجوية التي تضم قوات أمريكية، غربي العراق.



وذكرت الوكالة أن القصف الصاروخي جاء ردا على مقتل سليماني.