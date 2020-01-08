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عالم

«الحدث»: صاروخ إيرانى أسقط الطائرة الأوكرانية بالخطأ

الأربعاء 08/يناير/2020 - 06:10 ص
جريدة الدستور
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ترددت أنباء أن سقوط الطائرة الأوكرانية كان نتيجة إصابتها بصاروخ إيراني عن طريق الخطأ، حسبما ذكرت قناة «الحدث».

وأعلنت وسائل إعلام إيرانية عن سقوط طائرة ركاب أوكرانية على متنها 180 راكبًا، بعد لحظات من إقلاعها من مطار الخميني في طهران.

وقالت وكالة "إسنا" الإيرانية للأنباء صباح اليوم الأربعاء، إن تحطم طائرة ركاب من طراز بوينج 737 في إيران عقب إقلاعها بسبب خلل فني بعد لحظات من إقلاعها من مطار الخميني في طهران.

ونقلت وكالة بلومبرج للأنباء عن «إسنا» أن الطائرة كانت متجهة إلى أوكرانيا، وكانت تقل 180 راكبًا، بالإضافة إلى طاقمها، ولم يتضح بعد مصير من كانوا على متن الطائرة.

وكان الحرس الثوري قد أطلق صباح اليوم الأربعاء عشرات الصواريخ الباليستية على قاعدة عين الأسد الجوية التي تضم قوات أمريكية غربي العراق، وذلك ردًا على مقتل قاسم سليماني.
 
وأعلنت وزارة الدفاع الأمريكية «البنتاجون» أنها سنتخذ كل الإجراءات الضرورية لحماية الجنود الأمريكيين وشركاء وحلفاء أمريكا في المنطقة والدفاع عنهم.

بينما حذر الحرس الثوري الإيراني، الولايات المتحدة، من أن أي رد من جانبها على الهجمة الصاروخية التي نفذها على قاعدة عين الأسد ستقابل بمزيد من الدمار والألم.

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