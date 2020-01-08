نيوزيلندا وكندا تؤكدان سلامة أفرادهما العسكريين بالعراق

أعلنت نيوزيلندا وكندا، اليوم الأربعاء، أن أفرادهما العسكريين بالعراق لم يلحق بهم ضرر جراء الهجوم الصاروخي الإيراني الذي استهدف قاعدتين عسكريتين تستخدمهما القوات الأمريكية.



ونقلت وكالة بلومبرج للأنباء عن الجنرال جوناثان فانس، قائد الأركان الدفاعية للجيش الكندي قوله:«يمكنني أن أؤكد لكم أن جميع أفراد القوات المسلحة الكندية في العراق سالمون».



كما أكدت أيضًا السلطات النيوزيلندية أن أفرادها العسكريين هناك سالمون، وأنه تتم مراجعة أمن القوات بعد هجمات العراق.



وحذر الحرس الثوري الإيراني، صباح اليوم الأربعاء، الولايات المتحدة من أن أي رد من جانبها على الهجمة الصاروخية التي نفذها على قاعدة تضم قوات أمريكية في غربي العراق، ستقابل بمزيد من الدمار والألم.



وأضاف الحرس الثوري، أنه يتم التحضير لمزيد من الرد على مقتل قائد فيلق القدس الجنرال قاسم سليماني في العراق فجر الجمعة الماضية، حسب وكالة بلومبرج للأنباء.



وكانت وكالة «تسنيم» الإيرانية للأنباء قد ذكرت صباح اليوم أن الحرس الثوري أطلق عشرات الصواريخ الباليستية على قاعدة عين الأسد الجوية التي تضم قوات أمريكية، غربي العراق.



وذكرت الوكالة أن القصف الصاروخي جاء ردًا على مقتل قاسم سليماني.