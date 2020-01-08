الفلبين تأمر بإجلاء مواطنيها فى العراق بعد الهجوم الإيرانى

قالت وزارة الخارجية الفلبينية، اليوم الأربعاء، إن مانيلا أمرت بإجلاء إلزامي لمواطنيها في العراق، وذلك بعد أن هاجمت إيران قوات أمريكية ردًا على ضربة أمريكية أودت بحياة قاسم سليماني قائد فيلق القدس التابع للحرس الثوري الإيراني يوم الجمعة.



وقال المتحدث باسم وزارة الشؤون الخارجية الفلبينية إدواردو مينديز: «تقرر رفع مستوى الإنذار في عموم العراق إلى المستوى الرابع الذي يدعو إلى الإجلاء الإلزامي».



وأكد الحرس الثوري الإيراني، في بيان، اليوم الأربعاء، أنه أطلق صواريخ على قاعدة جوية أمريكية في العراق انتقامًا لمقتل قاسم سليماني قائد فيلق القدس.



كما حذر البيان حلفاء الولايات المتحدة في المنطقة من أنهم سيتعرضون للهجوم إذا تم استخدام دولهم لشن هجمات على إيران.