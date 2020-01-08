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عالم

قناة أمريكية: لا يوجد بها أمريكيين

فيديو يرصد قاعدة «عين الأسد» قبل القصف الإيرانى

الأربعاء 08/يناير/2020 - 05:43 ص
جريدة الدستور
عبد الرحمن جميل
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تعرضت قاعدة عين الأسد العسكرية بمحافظة الأنبار غرب العراق، والتي تضم غالبية القوات الأمريكية المتمركزة في العراق لهجوم صاروخي في ساعة مبكرة من صباح اليوم الأربعاء، ردًا على ضربة أمريكية قتلت قاسم سليماني قائد "فيلق القدس" التابع للحرس الثوري الإيراني.

وقال التلفزيون الإيراني، إن الحرس الثوري نفذ الهجوم الصاروخي الذي استهدف القاعدة العسكرية الأمريكية عين الأسد بالعراق؛ ردًا على مقتل قائد فيلق القدس الجنرال قاسم سليماني في بغداد، فجر الجمعة الماضية.

ووفق فيديو تم انتشاره على مواقع التواصل الإجتماعي فإن الضربة التي أصابت القاعدة الأمريكية لم تصب أحد من الجنود الأمريكيين لعدم وجود أحد من الجنود بها.

ووفق قناة أمريكية، فإن الصواريخ الإيرانية أصابت أجزاء بقاعدة عين الأسد لا يوجد بها أمريكيون.

 

وبحسب قناة العربية الحدث، فقد رجح مسؤول بوزارة الدفاع الأمريكية البنتاجون عدم سقوط قتلى جراء القصف الإيرانى.


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