اليابان تؤكد مضيها فى نشر قوات بالشرق الأوسط لحماية سفنها

قال كبير أمناء مجلس الوزراء الياباني يوشيهيدي سوجا، اليوم الأربعاء، إن اليابان ستبقي على خططها لنشر قواتها في الشرق الأوسط لضمان سلامة سفنها، حتى في ظل التوترات المتزايدة بعد مقتل قائد عسكري إيراني في هجوم أمريكي.



وقال «سوجا»، إن اليابان ستقرر ما إذا كانت رحلة رئيس الوزراء شينزو آبي إلى السعودية والإمارات وسلطنة عمان المزمعة في مطلع هذا الأسبوع ستجري، مع وضع الأحداث الأخيرة في الاعتبار.



وقال إن طوكيو ستراقب الوضع عن كثب وتتخذ الاحتياطات اللازمة.



أعلنت وزارة الدفاع الأمريكية «البنتاجون» أنها سنتخذ كل الإجراءات الضرورية لحماية الجنود الأمريكيين وشركاء وحلفاء أمريكا في المنطقة والدفاع عنهم.



وأكدت الوزارة أن إيران أطلقت أكثر من 10 صواريخ باليستية على الجيش الأمريكي وقوات التحالف في العراق، مشيرة إلى أنها تعمل على تقييم الأضرار الأولية للهجمات الإيرانية في العراق.



وكانت واشنطن أعلنت رسميًا تعرض مواقع متعددة لها في العراق لهجمات، فيما أفاد الحرس الثوري الإيراني، بأن الهجوم لم يستهدف قاعدة عين الأسد فحسب بل استهدف كل القواعد الأمريكية.



وأعلنت إيران أن القصف الصاروخي جاء ردًا على مقتل قائد فيلق القدس الجنرال قاسم سليماني في بغداد فجر الجمعة الماضية.