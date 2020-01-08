وزير الخارجية الإيرانى: لا نسعى إلى التصعيد أو الحرب

قال وزير الخارجية الإيراني محمد جواد ظريف على تويتر إن إيران لا تسعى إلى التصعيد أو الحرب، وذلك بعد أن أطلقت طهران صواريخ على أهداف أمريكية في العراق اليوم الأربعاء.



وأضاف "ظريف"، أن إيران ستدافع عن نفسها في وجه أي عدوان.



وتابع قائلا: "اتخذت إيران واستكملت إجراءات متناسبة في إطار الدفاع عن النفس بموجب المادة 51 من ميثاق الأمم المتحدة باستهداف القاعدة التي انطلق منها هجوم مسلح جبان على مواطنينا وكبار مسؤولينا. لا نسعى إلى التصعيد أو الحرب لكن سندافع عن أنفسنا في وجه أي عدوان".



وحذر الحرس الثوري الإيراني صباح اليوم الأربعاء الولايات المتحدة من أن أي رد من جانبها على الهجمة الصاروخية التي نفذها على قاعدة تضم قوات أمريكية في غربي العراق، ستقابل بمزيد من الدمار والألم.



وأضاف الحرس الثوري أنه يتم التحضير لمزيد من الرد على مقتل قائد فيلق القدس الجنرال قاسم سليماني في العراق فجر الجمعة الماضية، حسب وكالة بلومبرج للأنباء.



وكانت وكالة "تسنيم" الإيرانية للأنباء قد ذكرت صباح اليوم أن الحرس الثوري أطلق عشرات الصواريخ الباليستية على قاعدة عين الأسد الجوية التي تضم قوات أمريكية، غربي العراق.



وذكرت الوكالة أن القصف الصاروخي جاء ردا على مقتل سليماني.