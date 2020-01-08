بومبيو يقدم إفادة لرئيس وزراء حكومة كردستان العراق بشأن الهجمات الإيرانية

أعلن وزير الخارجية الأمريكي مايك بومبيو أنه قدم إفادة لمسرور برزاني رئيس وزراء حكومة كردستان العراق بشأن الهجمات الصاروخية الإيرانية على قاعدتين عسكريتين عراقيتين إحداهما في أربيل.



وجاء في البيان أن "الوزير ورئيس الوزراء اتفقا على أن يظلا على اتصال وثيق مع تطور الموقف".



أعلنت وزارة الدفاع الأمريكية "البنتاجون" أنها سنتخذ كل الإجراءات الضرورية لحماية الجنود الأمريكيين وشركاء وحلفاء أمريكا في المنطقة والدفاع عنهم.



وأكدت الوزارة أن إيران أطلقت أكثر من 10 صواريخ باليستية على الجيش الأمريكي وقوات التحالف في العراق مشيرة إلى أنها تعمل على تقييم الأضرار الأولية للهجمات الإيرانية في العراق



وكانت واشنطن أعلنت رسميًا تعرض مواقع متعددة لها في العراق لهجمات فيما أفاد الحرس الثوري الإيراني أن الهجوم لم يستهدف قاعدة عين الأسد فحسب بل استهدف كل القواعد الأميركية



وأعلنت إيران أن القصف الصاروخي جاء ردًا على مقتل قائد فيلق القدس الجنرال قاسم سليماني في بغداد فجر الجمعة الماضية.