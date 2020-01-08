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عالم

أبرزهم «العديد».. 42 قاعدة أمريكية فى مرمى الصواريخ الإيرانية

الأربعاء 08/يناير/2020 - 04:46 ص
جريدة الدستور
عبدالرحمن جميل
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تبنى الحرس الثوري الإيراني الهجمات على قاعدتين عسكريتين عراقيتين، تستضيفان قوات أمريكية، في الساعات الأولى من صباح الاربعاء، انتقامًا لمقتل القيادي البارز في الحرس قاسم سليماني في هجوم أمريكي شنته طائرة مسيرة قرب مطار بغداد، فجر الجمعة.

ووفق لبيان صادر عن الحرس الثوري فقد تم إطلاق عشرات الصواريخ على قاعدة عين الأسد غربي العراق، وفي ظل توعد إيران بضرب العديد من القواعد الأمريكية ترصد "الدستور" أهم الصواريخ القادرة على الوصول للقواعد الأمريكية المحيطة بها والتي تصل إلى 42 قاعدة فى مرمى الصواريخ.

صاروخ سجيل.. أرض-أرض بعيد المدى من طراز الصواريخ البالستية ويبلغ مداه حوالي 2000 كيلومتر وله منصة متحركة.

مجموعة صواريخ "شهاب-3آ" المتوسط المدى (1300 كيلومتر)، وصاروخ "شهاب-3ب" يبلغ مداه 2000 كيلومتر و"شهاب-3د" ويبلغ مداه من 2200 إلى 3000 كيلومتر، أما الصاروخ البعيد المدى من عائلة شهاب يبلغ مداه 3000 كيلومتر ويطلق عليه اسم "شهاب-4".

صاروخ "قدر" يبلغ مداه 2500- 3000 كيلومتر وهو من الفئة الأسرع في العالم حسب ما تؤكده إيران نفسها و تزعم أن بإمكانه أن يضرب قلب القارة الأوروبية و70 بالمائة من أوروبا.

"صاروخ قيام"، بالستي،أرض-أرض، غير مجنح، الوقود السائل، منصة إطلاق خاصة، المدى 800 كيلومتر، زنة الرأس 746 كيلوجراما.

-"صاروخ عاشوار"، بالستي، أرض-أرض، يبلغ مداه 2500 كيلومتر، بإمكانه استهداف أوروبا.

-"صاروخ حوت"، بحري، لا يرصده الرادار، نسخة من صاروخ "إشكوال" الروسي الذي يعد الأسرع بين الصواريخ البحرية وتروج إيران بأنه بإمكانه أن يضرب القطع البحرية الأميركية في الخليج.

-"صاروخ فجر"، يبلغ مداه 75 كيلومترا ويحمل رأسا زنته 175 كيلوغراما، يمكن إطلاقه من على السيارات.

-"صاروخ صياد 1"، مضاد للطائرات، الرأس 200 كيلوغرام، السرعة 1200 متر في الساعة، هناك نسخة متوسطة المدى باسم "صياد 2".

-"صواريخ نصر"، مضادة للسفن، قصيرة المدى، يمكن إطلاقها من المروحيات وهي من طراز صواريخ كروز. 

 

القواعد العسكرية المحيطة بإيران

في العراق.. قاعدة بلد، قاعدة التاجي، قاعدة كركوك "رينج" ، قاعدة فكتوري "النصر"، وقاعدة عين الأسد "القادسية" في غرب الأنبار، وقاعدة الحبانية" التقدم" .

في دول الخليج.. يوجد في المنامة قاعدة أمريكية بحرية وهي موطن للقيادة المركزية للقوات البحرية والأسطول الخامس الأمريكي، قاعدة معسكر الدوحة، معسكر عريجان، قاعدة مصيرة الجوية، ﻗﺎﻋدة اﻟظﻔرة اﻟﺠوﻴة.

بالإضافة للعديد من القواعد بأفغانستان وباكستان وتركمانستان، وقاعدة العديد في قطر.

أبرزهم «العديد».. 42 قاعدة أمريكية فى مرمى الصواريخ الإيرانية
أبرزهم «العديد».. 42 قاعدة أمريكية فى مرمى الصواريخ الإيرانية

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