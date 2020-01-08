الجيش الألمانى: جنودنا فى أربيل بخير بعد الهجوم الإيرانى

قال متحدث باسم عمليات الجيش الألماني، إن الجنود الألمان في أربيل بخير بعد أن شنت إيران هجومًا صاروخيًا على القوات التي تقودها الولايات المتحدة المتمركزة في المدينة بشمال العراق.



وأطلقت إيران صواريخ صباح اليوم الأربعاء على القوات التي تقودها الولايات المتحدة في العراق، بعد ساعات من جنازة قائد إيراني قُتل في غارة أمريكية بطائرة مسيرة مما أثار مخاوف من اندلاع حرب أوسع في الشرق الأوسط.



وقال المتحدث: "أنا على اتصال مع الرفاق في أربيل. إنهم بحالة جيدة في ظل الظروف".



ويتمركز نحو 115 جنديا ألمانيا في أربيل.



وأعلنت وزارة الدفاع الأمريكية "البنتاجون" أنها سنتخذ كل الإجراءات الضرورية لحماية الجنود الأميركيين وشركاء وحلفاء أمريكا في المنطقة والدفاع عنهم.



وأكدت الوزارة أن إيران أطلقت أكثر من 10 صواريخ باليستية على الجيش الأمريكي وقوات التحالف في العراق، مشيرة إلى أنها تعمل على تقييم الأضرار الأولية للهجمات الإيرانية في العراق.



وكانت واشنطن أعلنت رسميًا تعرض مواقع متعددة لها في العراق لهجمات فيما أفاد الحرس الثوري الإيراني أن الهجوم لم يستهدف قاعدة عين الأسد فحسب؛ بل استهدف كل القواعد الأمريكية.



وأعلنت وسائل إعلامية أنباء تفيد بسماع دوي انفجار عنيف في مدينة أربيل بإقليم كردستان العراق.