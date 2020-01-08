رئيس وزراء اليابان يلغى رحلته إلى الشرق الأوسط

ألغى رئيس وزراء اليابان رحلته المقررة للشرق الأوسط في مطلع الأسبوع، حسبما أفادت سكاى نيوز، في نبأ عاجل لها.



وأكد الحرس الثوري الإيراني، في بيان اليوم الأربعاء، أنه أطلق صواريخ على قاعدة جوية أمريكية في العراق، انتقاما لمقتل قاسم سليماني قائد فيلق القدس.



كما حذر البيان حلفاء الولايات المتحدة في المنطقة من أنهم سيتعرضون للهجوم إذا تم استخدام دولهم لشن هجمات على إيران.



وأعلنت وزارة الدفاع الأمريكية "البنتاجون" أنها سنتخذ كل الإجراءات الضرورية لحماية الجنود الأمريكيين وشركاء وحلفاء أمريكا في المنطقة والدفاع عنهم.



وأكدت الوزارة أن إيران أطلقت أكثر من 10 صواريخ باليستية على الجيش الأمريكي وقوات التحالف في العراق، مشيرة إلى أنها تعمل على تقييم الأضرار الأولية للهجمات الإيرانية في العراق.



وكانت واشنطن أعلنت رسميًا تعرض مواقع متعددة لها في العراق لهجمات، فيما أفاد الحرس الثوري الإيراني أن الهجوم لم يستهدف قاعدة عين الأسد فحسب بل استهدف كل القواعد الأمريكية.