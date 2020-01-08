إيران تستهدف قاعدة «التاجى» بالعراق بـ5 صواريخ جديدة

هزت 5 صواريخ إيرانية، منذ قليل، قاعدة التاجي العسكرية، - 85 كيلو متراً شمال بغداد – حسبما ذكرت وكالة "إيسنا" الإيرانية.



وكان قد أعلن الحرس الثوري الإيراني، عن أن قاعدة عين الأسد، التي تضم قوات أمريكية "دُمرت تمامًا"؛ ردًا على مقتل قاسم سليماني، قائد فيلق القدس.. في عملية سميت باسم "عملية الشهيد سليماني".



وبحسب وكالة "مهر" الإيرانية، قال بيان الحرس الثوري: "نحذر الشيطان الأكبر، النظام الأمريكي الشرير والمتغطرس، من أن أي تداعيات أو تجاوزات أو أي تحرك آخر للرد؛ ستواجه باستجابة أكثر إيلاما وسحقًا".



وأكد البيان أن إيران لا تفرق بين الولايات المتحدة والنظام الصهيوني بأي حال من الأحوال؛ ما يشير إلى اتهام طهران إسرائيل بالضلوع في مقتل سليماني.



ووجه البيان، دعوة، إلى الشعب الأمريكي؛ لمطالبة قواته بالانسحاب من المنطقة؛ لمنع وقوع المزيد من الإصابات وعدم السماح بتهديد حياة جيشها.