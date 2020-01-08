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اقتصاد

الذهب يقفز لـ1600 دولار بعد الهجوم على القوات الأمريكية

الأربعاء 08/يناير/2020 - 07:38 ص
جريدة الدستور
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صعدت أسعار الذهب أكثر من اثنين بالمئة، اليوم الأربعاء، متجاوزة مستوى الـ 1600 دولار للأوقية (الأونصة) ، مع سعي المستثمرين للاحتماء بالمعدن الملاذ الآمن بعد أن أطلقت إيران صواريخ على قاعدة جوية عراقية تستضيف قوات أمريكية.

وبحلول الساعة 00.56 بتوقيت جرينتش، كان السعر الفوري للذهب مرتفعًا 1.9 بالمئة إلى 1603.21 دولار للأوقية، وبلغت الأسعار أعلى مستوياتها منذ مارس آذار 2013 عند 1610.90 دولار في وقت سابق من الجلسة، وزادت عقود الذهب الأمريكية الآجلة اثنين بالمئة إلى 1605.80 دولار للأوقية.

وفي المعادن النفيسة الأخرى، سجل البلاديوم ذروة جديدة عند 2056.01 دولار للأوقية في وقت سابق من المعاملات بفعل استمرار شح المعروض، لكنه كان منخفضا 0.6 بالمئة في أحدث سعر فوري له عند
2040.57 دولار للأوقية.

وقفزت الفضة 1.2 بالمئة إلى 18.60 دولار للأوقية، بعد أن سجلت أعلى مستوياتها منذ أواخر سبتمبر عند 18.71 دولار، في حين تقدم البلاتين 0.3 بالمئة إلى 973.75 دولار.

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