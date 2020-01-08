مقتل قائد عسكرى عراقى جراء القصف الإيرانى لقاعدة عين الأسد

ذكرت شبكة «سي إن إن» الأمريكية، صباح اليوم الأربعاء، أن القصف الإيراني الذي استهدف قاعدة عين الأسد الجوية غربي العراق والتي تضم أمريكيين، أسفر عن سقوط ضحايا من العراقيين، دون تحديد أرقام.





في غضون ذلك، ذكرت مواقع عراقية على شبكات التواصل الاجتماعي، أن العميد الركن ضرغام التميمي نائب قائد عمليات الأنبار العسكرية قتل جراء القصف الإيراني لقاعدة عين الأسد.





وأعلنت وزارة الدفاع الأمريكية (بنتاجون)، صباح اليوم الأربعاء، أن إيران استهدفت قاعدتين تضمان أفرادًا أمريكيين بالأنبار وأربيل في العراق بأكثر من 12 صواريخ.





وأضافت الوزارة في بيان نقلت عنه وكالة بلومبرج للأنباء أنها تعمل حاليًا على تقييم الخسائر الناتجة عن تلك الصوارويخ "التي من الواضح أنها أطلقت من إيران".





وتعرضت قاعدة عين الأسد العسكرية بمحافظة الأنبار غرب العراق، والتي تضم غالبية القوات الأمريكية المتمركزة في العراق لهجوم صاروخي في ساعة مبكرة من صباح اليوم الأربعاء.





وقال التلفزيون الإيراني، في نبأ عاجل، إن الحرس الثوري نفذ الهجوم الصاروخي الذي استهدف القاعدة العسكرية الأمريكية عين الأسد بالعراق.





وأعلن مصدر أمنى عراقي استهداف قاعدة عين الأسد الأمريكية بالعراق بـ9 صواريخ، حسبما أفادت "سكاى نيوز" في نبأ عاجل.





وذكرت وكالة تسنيم للأنباء، أن القصف الصاروخي جاء ردًا على مقتل قائد فيلق القدس الجنرال قاسم سليماني في بغداد، فجر الجمعة الماضية.





وكانت وزارة الدفاع الأمريكية (البنتاجون)، قد أعلنت، الجمعة، أنَّ ضربة أمريكية قتلت قاسم سليماني قائد "فيلق القدس" التابع للحرس الثوري الإيراني.





وقالت الوزارة في بيان: "هذه الضربة تهدف إلى ردع أي خطط إيرانية لشن هجمات في المستقبل"، مؤكدة أنَّ الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أصدر الأمر بـ"قتل" سليماني.





وأضاف البيان: "أن الجنرال سليماني كان يعمل بكدّ على وضع خطط لمهاجمة دبلوماسيين أمريكيين وجنود في العراق وفي جميع أنحاء المنطقة، وأن سليماني وفيلق القدس التابع له مسؤولان عن مقتل المئات من العسكريين الأمريكيين وجرح الآلاف غيرهم".





وعقب إعلان نبأ مقتل سليماني، نشر ترامب في حسابه في موقع التواصل الاجتماعي "تويتر" صورة للعلم الأمريكي دون أي تعليق.





وقُتِل سليماني وأبو مهدي المهندس، نائب قائد قوات "الحشد الشعبي العراقي"، في هجوم صاروخي أمريكي استهدف سيارتهما قرب مطار بغداد الدولي، فجر الجمعة.





ويأتي مقتل سليماني وأبو مهدي المهندس بعد 3 أيام على هجوم غير مسبوق شنّه مناصرون للحشد الشعبي على السفارة الأمريكية في العاصمة العراقية.





في المقابل، توعد المرشد الإيراني علي خامنئي بـ"انتقام مؤلم" على خلفية مقتل سليماني، وتقدم بالتعازي لأقارب سليماني والشعب الإيراني، وقال إن عمل ونهج قائد "فيلق القدس" "لن يتوقّف برحيله ولن يبلغ طريقًا مسدودًا".





وأكد خامنئي أن "انتقام مؤلم سيكون في انتظار المجرمين"، وأعلن الحداد في البلاد 3 أيام عقب مقتل سليماني.





وتوعّد المجلس الأعلى للأمن القومي الإيراني، بالانتقام في الوقت والمكان المناسبين لمقتل سليماني، وقال في بيان: "الهجوم الإجرامي على الفريق سليماني، كان أكبر خطأ إستراتيجي للولايات المتحدة في منطقة غرب آسيا، وأن الإدارة الأمريكية لن تفلت بسهولة من تداعيات حساباتها الخاطئة".



