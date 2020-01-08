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عالم

الرد الأمريكى.. 6 طائرات حربية تنطلق فى اتجاه إيران

الأربعاء 08/يناير/2020 - 03:08 ص
جريدة الدستور
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كشفت وسائل إعلام إيرانية، أن 6 طائرات حربية أمريكية انطلقت من قاعدة الظفرة الأمريكية في الإمارات باتجاه جنوب إيران، وفقًا لوكالة يونيوز الإيرانية.

جاء ذلك بعد أن أعلن الحرس الثوري الإيراني، صباح اليوم الأربعاء، إطلاق عشرات الصواريخ الباليستية على القاعدة العسكرية الأمريكية بالعراق عين الأسد.

وتعرضت قاعدة عين الأسد العسكرية بمحافظة الأنبار غرب العراق والتي تضم غالبية القوات الأمريكية المتمركزة في العراق لهجوم صاورخي في ساعة مبكرة من صباح اليوم الأربعاء.

ويأتي هذا الهجوم الصاروخي، الذي لا يزال مستمرًا، بعد نحو 24 ساعة فقط من ارتباك أمريكي مع إعلام الانسحاب من العراق ثم نفيه من قبل البنتاجون.

وسحب عدد من أعضاء التحالف الدولي جنودهم من العراق؛ تخوفًا من هجمات جديدة على قواعدة عسكرية سبق أن طالها 15 هجومًا صاروخيًا منذ نهاية أكتوبر.

وكشف الحرس الثوري الإيراني، أن الهجوم على القواعد العسكرية الأمريكية في العراق؛ يأتي ردًا على مقتل الجنرال قاسم سليماني، قائد فيلق القدس، محذرة الولايات المتحدة من رد أكثر دمارًا إذا حاولت الرد على الهجوم العسكري على القواعد الأمريكية بالعراق.

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