«الكونجرس الأمريكى» لإيران: أمريكا والعالم لا يستطيعان تحمل تكاليف الحرب

غردت رئيسة مجلس النواب الأميركي، نانسي بيلوسي، على صفحتها الخاصة بموقع التواصل الإجتماعي «تويتر» بأنها تتابع عن كثب استهداف الحرس الثوري الإيراني للقاعدة الأمريكية في العراق.



وطالبت نانسي، بضمان سلامة أفراد الجيش الأمريكي، وإنهاء الإدارة الأمريكية للإستفزازات، كما طالبت إيران بوقف العنف.



وذكرت أن أمريكا والعالم لا يستطيعان تحمل تكاليف الحرب.



ونصت تغريدتها "أراقب عن كثب الموقف بعد التفجيرات التي استهدفت القوات الأمريكية في العراق. يجب أن نضمن سلامة أفراد جيشنا، بما في ذلك إنهاء الاستفزازات التي لا داعي لها من الإدارة، مطالبة إيران بوقف أعمال العنف، أمريكا والعالم لا يستطيعان تحمل تكاليف الحرب."