أول تعليق للرئيس العراقى على الهجوم الإيرانى لقاعدة «عين الأسد»

قال الرئيس العراقي برهم صالح، في أول تعليق رسمي على القصف الإيراني على قاعدة عين الأسد الجوية بمحافظة الأنبار (غرب العراق) التي تضم أمريكيين، على موقعه في تويتر: "بردا وسلاما على عراقنا الحبيب وأربيل عاصمة كردستان".



ولم تعلق الحكومة العراقية على الفور.



وأعلنت وزارة الدفاع الأمريكية (بنتاجون) صباح اليوم الأربعاء أن إيران استهدفت قاعدتين تضمان أفرادًا أمريكيين بالأنبار وأربيل في العراق بأكثر من 12 صاروخًا.



وأضافت الوزارة في بيان نقلت عنه وكالة بلومبرج للأنباء أنها تعمل حاليا على تقييم الخسائر الناتجة عن ذلك الصوارويخ "التي من الواضح أنها أطلقت من إيران".



وتابعت: "سنتخذ كل الإجراءات الضرورية لحماية جنودنا وشركائنا وحلفائنا في المنطقة".