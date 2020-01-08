القصة الحقيقية لحريق «كارفور» فى الإسكندرية

تسبب إنذار خاطئ بحريق بكارفور سيتي سنتر بمحرم بك في الإسكندرية، في إثارة الرعب والذعر بين المواطنين، وقرر الأمن الداخلي إخلاء المكان من المواطنين لحين التأكد من الحريق.



وأطلقت صافرات الإنذار داخل المكان المخصص للمطاعم بكارفور محرم بك، وانتشر الغاز المسئول عن الإطفاء فى المكان، مما سبب الرعب بين المواطنين دون إصابات، وبالمعاينة من الأمن الداخلي، تبين أن أحد الأشخاص قام بالعبث في وحدات إطفاء الحريق، مما سبب في عملها وإثارة الذعر.



وكان قد شهد كارفور الإسكندرية بمنطقة محرم بك حالة من الذعر بين المواطنين، إثر تصاعد الأدخنة داخل المتجر، حيث نشب حريق داخل مطبخ أحد المطاعم.



كان قسم شرطة محرم بك تلقى بلاغًا بنشوب حريق في مول سيتي سنتر «كارفور» بمدخل المدينة، فانتقل مأمور وضباط القسم وقوات الحماية المدنية إلى موقع الحريق.