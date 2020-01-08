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عالم

انطلاق هجوم صاروخى ثان للحرس الثورى الإيرانى على قاعدة أمريكية

الأربعاء 08/يناير/2020 - 02:50 ص
جريدة الدستور
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ذكرت وسائل إعلامية، انطلاق هجوم صاروخي ثان للحرس الثوري الإيراني على قاعدة أمريكية، دون أن تتطرق إلى تفاصيل.

وأعلن الحرس الثوري الإيراني، صباح اليوم الأربعاء، إطلاق عشرات الصواريخ الباليستية على قاعدة عين الأسد التي تضم قوات أمريكية، غربي العراق.

وذكر الحرس الإيراني، أن الهجوم لم يستهدف قاعدة عين الأسد فحسب؛ بل استهدف كل القواعد الأمريكية.

وقال التلفزيون الإيراني، في نبأ عاجل، أن الحرس الثوري نفذ الهجوم الصاروخي الذي استهدف القاعدة العسكرية الأمريكية عين الأسد بالعراق.

وأعلن مصدر أمنى عراقي استهداف قاعدة عين الأسد الأمريكية بالعراق بـ9 صواريخ، حسبما أفادت "سكاى نيوز" في نبأ عاجل.

ونقلت وكالة فارس الإيرانية مقطع فيديو للحظات الأولى من إطلاق الصواريخ على قاعدة عين الأسد.

وذكرت وكالة تسنيم للأنباء، أن القصف الصاروخي جاء ردًا على مقتل قائد فيلق القدس الجنرال قاسم سليماني في بغداد، فجر الجمعة الماضية.

وأعلنت وزارة الدفاع الأمريكية «البنتاجون»، أنها سنتخذ كل الإجراءات الضرورية لحماية الجنود الأمريكيين وشركاء وحلفاء أمريكا في المنطقة والدفاع عنهم.

وأكد «البنتاجون»، أن إيران أطلقت أكثر من 10 صواريخ باليستية على الجيش الأمريكي وقوات التحالف في العراق، مشيرة إلى أنها تعمل على تقييم الأضرار الأولية للهجمات الإيرانية في العراق.

ولم ترد تقارير بعد عن حدوث خسائر جراء القصف الصاروخي.

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