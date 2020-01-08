طائرات هليكوبتر أمريكية تحلق فوق قاعدة «عين الأسد» بالعراق

أعلنت وسائل إعلامية أن صفارات الإنذار دوت وشُوهدت طائرات هليكوبتر أمريكية تحلق فوق قاعدة عين الأسد الجوية العراقية في محافظة الأنبار اليوم الأربعاء.



وتم تفعيل حالة التأهب الكاملة بعد سقوط صواريخ على القاعدة.



وقالت وزارة الدفاع الأمريكية (البنتاجون) أن إيران شنت هجومًا على القوات بقيادة الولايات المتحدة في العراق، مضيفة أن طهران أطلقت أكثر من 10 صواريخ باليستية من أراض إيرانية على قاعدتين عسكريتين عراقيتين على الأقل تستضيفان قوات للتحالف بقيادة واشنطن.



وقال جوناثان هوفمان المتحدث باسم البنتاجون في بيان "نعمل على تقييم أولي للأضرار" مضيفا أن القاعدتين المستهدفتين هما قاعدة عين الأسد الجوية وقاعدة أخرى في مدينة أربيل.



وأعلنت إيران أن القصف الصاروخي جاء ردًا على مقتل قائد فيلق القدس الجنرال قاسم سليماني في بغداد فجر الجمعة الماضية.



ولم ترد تقارير بعد عن حدوث خسائر جراء القصف الصاروخي.