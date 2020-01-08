لحظة استهداف الحرس الثورى للقاعدة الأمريكية بالعراق.. (فيديو)

أكد التليفزيون الإيراني، أن الحرس الثوري نفذ هجومًا صاروخيًا على قاعدة عين الأسد في العراق بضرب 10 صواريخ على القاعدة.



وبثت وسائل إعلام إيرانية مقطع فيديو قالت إنه لحظة استهداف قاعدة عين الأسد .



فيما أعلن التلفزيون الإيراني أن ذلك "أول رد انتقامي صاروخي من الحرس على عملية اغتيال الفريق قاسم سليماني ورفاقه".



من جانبها أكدت المتحدثة باسم البيت الأبيض أن الإدارة على علم بتقارير عن هجوم على منشآت أمريكية في العراق وتم إبلاغ ترامب وأنه يتابع الموقف.