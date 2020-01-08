البنتاجون: سنتخذ كل الإجراءات الضرورية لحماية الجنود الأمريكيين

أعلنت وزارة الدفاع الأمريكية "البنتاجون"، أنها سنتخذ كل الإجراءات الضرورية لحماية الجنود الأمريكيين وشركاء وحلفاء أمريكا في المنطقة والدفاع عنهم.



وأكدت الوزارة أن إيران أطلقت أكثر من 10 صواريخ باليستية على الجيش الأمريكي وقوات التحالف في العراق، مشيرة إلى أنها تعمل على تقييم الأضرار الأولية للهجمات الإيرانية في العراق.



وكانت واشنطن أعلنت رسميًا تعرض مواقع متعددة لها في العراق لهجمات فيما أفاد الحرس الثوري الإيراني أن الهجوم لم يستهدف قاعدة عين الأسد فحسب؛ بل استهدف كل القواعد الأمريكية.



وأعلنت وسائل إعلامية أنباء تفيد بسماع دوي انفجار عنيف في مدينة أربيل بإقليم كردستان العراق.



وأضافت طهران أن القصف الصاروخي جاء ردا على مقتل قائد فيلق القدس الجنرال قاسم سليماني في بغداد فجر الجمعة الماضية.



ولم ترد تقارير بعد عن حدوث خسائر جراء القصف الصاروخي.