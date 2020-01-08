ارتفاع النفط 4% بعد ضرب إيران منشآت عسكرية أمريكية

ارتفعت أسعار النفط 4% في التعاملات المبكرة، مساء الثلاثاء، بعد الهجمات الصاروخية الإيرانية على قاعدة الأسد الجوية في غرب العراق.



وارتفعت العقود الآجلة لخام غرب تكساس الوسيط الأمريكي بنسبة 4% ، أو 2.51 دولار ، إلى 65.21 دولار ، وهو أعلى مستوى منذ نيسان/ أبريل. في الجلسة المرتفعة ارتفع إلى 65.48 دولار.



وأعلن الجيش الثوري الإيراني، فجر اليوم الأربعاء، استهدافه قاعدة "عين الأسد" الجوية العسكرية الأمريكية، بمحافظة الأنبار غربي العراق، بعشرات الصواريخ، انتقاما لمقتل قائد فيلق القدس قاسم سليماني.