الحرس الثورى يُهدد: أى رد من واشنطن سيُقابل بمزيد من الألم والدمار

حذر الحرس الثوري الإيراني، صباح اليوم الأربعاء، الولايات المتحدة من أن أي رد من جانبها على الهجمة الصاروخية التي نفذها على قاعدة تضم قوات أمريكية في غربي العراق، ستقابل بمزيد من الدمار والألم.



وأضاف الحرس الثوري، في بيان له، أنه يتم التحضير لمزيد من الرد على مقتل قائد فيلق القدس الجنرال قاسم سليماني في العراق فجر الجمعة الماضية، حسب وكالة بلومبرج للأنباء.



وكانت وكالة "تسنيم"الإيرانية للأنباء قد ذكرت، أن الحرس الثوري أطلق عشرات الصواريخ الباليستية على قاعدة عين الأسد الجوية التي تضم قوات أمريكية، غربي العراق.



وذكرت الوكالة أن القصف الصاروخي جاء ردًا على مقتل سليماني.



ولم ترد بعد تقارير عن حدوث خسائر جراء القصف الصاروخي.

