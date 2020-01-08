«الدفاع الأمريكى»: توقعنا أن إيران سترد بطريقة أو بأخرى

قال وزير الدفاع الأمريكى، مارك إسبر، إن الولايات المتحدة الأمريكية لا تتطلع إلى بدء حرب مع إيران، مضيفاً إن واشنطن تود خفض تصعيد الموقف مع طهران، لكنه شدد فى تصريحات لـ"السى إن إن"، فى الوقت ذاته أن الولايات المتحدة تملك أفضل جيش فى العالم وأنها على استعداد لكسب الحرب.



كان وزير الدفاع الأمريكي، مارك إسبر، قال إنه لم يتلق طلبا من الحكومة العراقية لسحب القوات الأمريكية من هناك، مشيرا إلى أن قرار البرلمان العراقي الذي يطالب بالانسحاب غير ملزم.



وأوضح في مؤتمر صحفي بمقر وزارة الدفاع الأمريكية (البنتاجون) "لم أتلق أي اتصال من (رئيس وزراء العراق) أو من الحكومة العراقية بشأن التشريع، أو بخصوص أمر أو طلب لسحب القوات الأمريكية".



ونقلت وكالة الأنباء الأمريكية "رويترز" عن وزير الدفاع الأمريكى قوله "ينبغي لأمريكا أن تحتفظ بوجود لها في العراق لقتال تنظيم داعش الإرهابى.



و بخصوص تصاعد التوتر بين الولايات المتحدة وإيران على خلفية مقتل اللواء الإيرانى قاسم سليمانى ، قال وزير الدفاع الأمريكي "ينبغي لنا توقع أن إيران سترد بطريقة أو بأخرى".



وتابع "من الإنصاف الشديد القول إن سليماني كان يعد لهجوم كان سيُنفذ في غضون أيام لا أسابيع". مؤكدا أن "سليماني" كان يجتمع في بغداد مع قائد آخر للتنسيق لهجمات على منشآت أمريكية، معربًا عن تسعى واشنطن احل دبلوماسي مع إيران بشرط أن تخفض طهران التصعيد.



وقال إسبر "نحن لا نتطلع إلى بدء حرب مع إيران لكننا مستعدون لخوضها حتى نهايتها". مؤكدا استعداد بلاده لخوض أي حرب قد تنشب مع إيران



وتابع إسبر:"معلومات المخابرات التي أدت إلى الضربة الأمريكية على سليماني مقنعة".