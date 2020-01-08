الأربعاء 08 يناير 2020 الموافق 13 جمادى الأولى 1441
رئيس مجلسى الإدارة و التحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري
Toggle navigation
عاجل
مصر
حوادث
عالم
رياضة
اقتصاد
فن
محافظات
المزيد
تقارير ومتابعات
انفوجرافيك
سياسي
لايف ستايل
أوتو
محطة تل أبيب
منوعات
ابواب الخير
هاشتاج
توك شو
فيديو
الصحة
أيام زمان
تحقيقات وملفات
المعرض
الكرازة
الثقافة
الأبراج اليوم
القبلة
تكنولوجيا
العدد الورقي
الرئيسية
عاجل
مصر
حوادث
عالم
رياضة
اقتصاد
فن
محافظات
تقارير ومتابعات
انفوجرافيك
سياسي
لايف ستايل
أوتو
محطة تل أبيب
منوعات
ابواب الخير
هاشتاج
توك شو
فيديو
الصحة
أيام زمان
تحقيقات وملفات
المعرض
الكرازة
الثقافة
الأبراج اليوم
القبلة
تكنولوجيا
80 صورة ترصد ملخص حفل CAF awards
الأربعاء 08/يناير/2020 - 01:29 ص
تصوير: ياسمين يحيى
طباعة
موضوعات متعلقة
منذ حوالي 4 ساعات
الإسكندرية تعلن الطوارئ: 7 محاذير لتفادي الطقس السيئ
منذ حوالي 6 ساعات
«كاف» يعلن التشكيل المثالي في إفريقيا 2019
منذ حوالي 9 ساعات
صدفة الميلاد.. ضابط يتعرف على سيارته المسروقة أثناء تأمين كنيسة
منذ حوالي 10 ساعات
أول صورة لـ نانسى عجرم وزوجها بعد الإفراج عنه
الصور
الألعاب النارية تضيء سماء الغردقة (صور)
محافظ الأقصر يشارك في الاحتفال بعيد الميلاد المجيد (صور)
احتفالات أسوان بعيد الميلاد المجيد بحضور قيادات المحافظة
محمد رمضان يصل إلى الغردقة لحضور حفل «كاف»
صور العرض الأول لفيلم بنات ثانوي بحضور المشاهير
الأكثر قراءة
بالصور.. اللحظات الأولى لإطلاق الصواريخ على قاعدة «عين الأسد»
منذ نصف ساعة
أول تعليق من البيت الأبيض على استهداف القاعدة العسكرية الأمريكية بالعراق
منذ ساعة الا ربع
استهداف القاعدة العسكرية الأمريكية بالعراق «عين الأسد» بـ9 صواريخ
منذ ساعة و 8 دقيقة
عمدة نجريج يكشف سبب غياب صلاح عن جائزة أفضل لاعب
منذ حوالي 4 ساعات
المزيد
أيام زمان
أسرار أول فيلم بورنو في التاريخ: «هتلر كان ملهمه» (صور)
منذ حوالي 9 ساعات
حكاية أول فيلم ديني في تاريخ السينما المصرية
منذ حوالي 9 ساعات
رغم أنه يحبها.. لماذا حرم نجيب محفوظ نفسه من الحلويات؟
منذ يومين
حكاية حاتم ذو الفقار مع الإدمان.. «ليتنى لم أكن مشهورًا»
منذ يومين
المزيد
نجم الساعة
أسرار أول فيلم بورنو في التاريخ: «هتلر كان ملهمه» (صور)
منذ حوالي 9 ساعات
الصحة
حلول جديدة لمواجهة مرض السكرى
منذ حوالي 11 ساعة
احترس.. المضادات الحيوية تسبب مرضًا خطيرًا
منذ حوالي 12 ساعة
أطباء الجلدية: لعق الشفاه في الشتاء يؤدي لتشققها
منذ حوالي 16 ساعة
منها نظافة الفم.. 9 فوائد صحية لشرب الماء
منذ حوالي 16 ساعة
المزيد
الرئيس نيوز
الرئيس نيوز
الجيش الليبي يسقط طائرة تركية مسيرة فى مدينة سرت
الرئيس نيوز
ساديو ماني يتوج بجائزة أفضل لاعب في إفريقيا
الرئيس نيوز
مصر تفوز بجائزة أفضل اتحاد إفريقي لعام 2019
الرئيس نيوز
الجزائري بلماضي يفوز بجائزة أفضل مدرب في أفريقيا لعام 2019
منوعات
تايلاند تنصح مواطنيها بتقليل الاستحمام
منذ حوالي 10 ساعة
«زعموا أنها تسهم فى الحرائق».. إعدام 10 آلاف جمل فى أستراليا
منذ حوالي 10 ساعة
أب يسمح باغتصاب ابنته بـ5 جنيهات إسترلينية
منذ حوالي 12 ساعة
حبس فتاة بريطانية في قضية اغتصاب جماعي
منذ حوالي 13 ساعة
المزيد
كشكول
كشكول
"الإبداع والتكنولوجيا في التعليم النوعي".. مؤتمر فى الغردقة 25 فبراير
كشكول
طب حلوان تنجح فى إجراء عملية لقطع عضلات المرئ دون تدخل جراحى
كشكول
5 توجيهات لمديري مدارس الوادي الجديد استعدادا لامتحانات الأول والثاني الثانوي
كشكول
جامعة المنوفية الأولى علي مستوى الجامعات في الخط العربي
إسلام سياسي
إسلام سياسي
صوفية سوهاج تهنىء أقباط الصعيد بعيد الميلاد المجيد – صور
إسلام سياسي
"الطرق الصوفية" تحذر أتباعها من «متزعم التمرد الصوفى» خلال مولد السيدة نفيسة
إسلام سياسي
قيادي إخواني منشق: الدول الأجنبية التي دعمت "الإخوان" ذاقت إرهابهم
إسلام سياسي
قطر يليكس: النظام القطرى يتجاهل مشاكل شعبه ويتفرغ للإرهاب
مقالات الرأي
منى رجب
المرأة المصرية صمام أمان للوطن
جلال حمام
أكذوبة المليون تركى فى ليبيا
لينا مظلوم
السفارة الأمريكية مقرًا لسليمانى
د.مينا بديع عبدالملك
شعب مدينة سيدنى المسكين
المزيد
الثقافة
«الجيساس.. الحرب الأولى».. رواية جديدة لعبد الرحمن دياب عن «كتوبيا»
منذ حوالي 4 ساعات
مناقشة «مريم وميلاد المسيح» بثقافة الجيزة
منذ حوالي 4 ساعات
الخميس.. الباليرينا رجوى حامد حكمًا للفنون الشعبية «كايروستارز»
منذ حوالي 6 ساعات
توقيع «الرقص بين أهل الدين وأهل السياسة» بـ«الهالة» الثقافي.. غدا
منذ حوالي 6 ساعات
المزيد
صفحتنا ع الفيس بوك
جريدة الدستور - ElDostor News