زوجة كارلوس غصن: مذكرة الاعتقال الصادرة بحقى هدفها الانتقام

قالت زوجة كارلوس غصن الرئيس المقال لشركة نيسان للسيارات، أمس الثلاثاء إن مذكرة الاعتقال الصادرة بحقها في اليابان هدفها الانتقام بعد فرار زوجها من النظام القضائي الياباني، ووصفت الخطوة بأنها تافهة.



وأضافت كارول غصن، في مقابلة أجرتها معها صحيفة «لو باريزيان» الفرنسية في بيروت التي وصل إليها زوجها في وقت سابق هذا الشهر بعد فراره من اليابان: «ممثلو الادعاء اليابانيون يسعون للانتقام».



وأردفت قائلة: «إن ممثلي الادعاء اليابانيين كانوا يأملون في ممارسة الضغط على زوجي قبل يوم من مؤتمره الصحفي المقرر في لبنان».