80 حالة تسمم.. «سموم المنوفية» تحذر من غاز ثانى أكسيد الكربون

نجح قسم السموم والطب الشرعي بكلية الطب جامعة المنوفية، اليوم الأربعاء، في إسعاف أسرة مكونة من 5 أفراد «الأب والأم و٣ أبناء بنتين وولد» من قرية سمادون مركز أشمون كانوا يعانون من دوار وصداع شديد وقيئ مستمر نتيجة إصابتهم بالتسمم بغاز أول أكسيد الكربون الناتج عن إشعال موقد التدفئة.



وقالت صفاء عبد الظاهر، مدير قسم السموم، إن الجامعة تحذر من التسمم بغاز أول أكسيد الكربون خلال فصل الشتاء، وإن مركز علاج التسمم والإدمان بمستشفيات جامعة المنوفية يعمل على مدار الساعة لاستقبال وإسعاف الحالات المصابة.



وأضافت «عبد الظاهر»، رئيس قسم الطب الشرعي، أن حالة الأسرة الآن مستقرة بعد تلقي العلاج اللازم بمركز علاج السموم، موضحة أن الأسرة أشعلت 3 مواقد للتدفئة أثناء الليل قبل النوم، مع عدم وجود تهوية مناسبة بالمنزل أدت إلى إصابتهم بالتسمم بغاز أول أكسيد الكربون.



وقالت رئيس قسم السموم، أن الشتاء الماضي تم استقبال 60 حالة تسمم بغاز أول أكسيد الكربون، ما بين بسيطة ومتوسطة وشديدة، من بينهم عائلة توفي فيها الأب والأم وتم إسعاف الابن بمركز السموم بالقسم.



وأضافت أن عدد حالات التسمم بغاز أول أكسيد الكربون التي وردت إلى مركز علاج التسمم خلال شهري ديسمبر ٢٠١٩ ويناير 2020، وصل لنحو 20 حالة متوسطة السمية؛ نتيجة استخدام الراكية للتدفئة في مكان مغلق أو سخان غاز في الحمام مع سوء التهوية، ليصل عدد المصابين من الشتاء الماضي وحتى الآن 80 مصابًا.



وأشارت إلى أنه تم استقبال حالتي عريس وعروسة مؤخرًا في حالة خطيرة وشديد السمية باشتباه التسمم بالغاز، وتم عمل الإسعافات الأولية بالاستقبال ولكن حدثت الوفاة نتيجة توقف في مراكز المخ الحساسة، وتم تشريح الجثتين بمعرفة مصلحة الطب الشرعي، وأخذ عينات للتحليل وفي انتظار النتيجة النهائية للفحص.



وأوضحت أن أول أكسيد الكربون هو غاز عديم اللون والرائحة، ومن الممكن أن يؤدي إلى الوفاة أو المرض بشكل مفاجئ، حيث يوجد غاز أول أكسيد الكربون في الأدخنة المحترقة، منبهة إلى أنه إذا تواجد أحد أفراد العائلة بالخارج، وبدخوله وجد أفراد أسرته يعانون من نفس الشكوى كالغثيان والصداع والقيء أو فقدان الوعي في الحالات الخطيرة، مشددة على أن أول ما يجب فعله هو فتح كل نوافذ التهوية بالشقة لإنقاذ حياته بإدخال الأكسجين الطبيعي، ثم طلب الإسعاف للنقل إلى أقرب مستشفى أو مركز علاج التسمم والإدمان لاستكمال العلاج.