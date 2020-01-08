د. سعيد عامر يكتب: المأمول من الأزهر



الحمد لله الذى جعل الأزهر الشريف عَلَمًا وعِلمًا ومثابة للمؤمنين، فأحبته قلوب زادها الله نورًا وإيمانًا ويقينًا.

والصلاة والسلام على سيدنا الهادى محمد النبى الأمى الذى هيـأ للإسلام علمًا نظيمًا كريمًا نافعًا مفيدًا.. وبعد:

فلقد كان الأزهر الشريف على مر تاريخه- ولا يزال- الحارس الأمين على الإسلام، عقيدة وشريعة وأخلاقًا، يؤدى رسالته.

وللأزهر الشريف مكانة تكاد تصل إلى حد التقديس فى قلوب وعقول ونفوس المسلمين فى شتى بقاع العالم، باعتباره قلعة الدفاع عن الإسلام بمفهومه الصحيح المعتدل الوسطى البعيد كل البعد عن التعصب والغلو والتشديد، وهو أعلى مؤسسة علمية إسلامية، وهو الممثل الشرعى للفكر والفقه، والمدافع عن الشريعة فى مواجهة الأدعياء والمغرضين.

هذا وتتعاظم آمال وطموحات الناس حول الأزهر الشريف يومًا بعد يوم وتتعالى صيحات النداء والفزع إليه، باعتباره الملاذ الآمن للمسلمين فى العالم من الانحراف الفكرى والتطرف والإرهاب، لذا حمل الأزهر الشريف على عاتقه الاهتمام بقضايا الشأن العام.

وقد عمل الأزهر الشريف على تلبية هذه النداءات، وتحقيق الطموحات وذلك بكل هيئاته وقطاعاته العلمية والمعرفية، ومنها مجمع البحوث الإسلامية الذى أسهم بجهود عظيمة فى العطاء العلمى إيمانًا منه بدوره العلمى والدعوى فى تصحيح المفاهيم الخاطئة، وبيان وسطية وسماحة الإسلام، وأهمية التيسير ورفع الحرج عن الناس، ويتولى المجمع قيادة العمل العلمى فى مجال الاجتهاد الفقهى وتجديد الفكر.

والمجمع هو منارة للعلم فى العالم كله، وهو رمز الوطنية والوسطية السنية، ووعاظه ينتشرون فى كل بقاع الوطن يعلمون الناس الدين الوسطى، ويصححون المفاهيم المغلوطة وينشرون سماحة الإسلام من خلال القوافل الدعوية والحملات التوعوية.

وأداء لدوره التنويرى فى كل دول العالم يطلق المجمع البعثات العلمية والدعوية إلى بلاد العالم الإسلامى تلبية لرغبات الدول التى تتطلع إلى علماء الأزهر الشريف، وبسط كلتا يديه ليضم أبناء المسلمين فى رحابه، ثم عاد ليبسطها بدفع علمائه إلى الشعوب الإسلامية ليفقهوهم فى دينهم ويعلموهم واجبهم.

ولذلك أولى المجمع رعاية علمائه أينما كانوا، فعمد إلى النظر فى شأن الوعاظ وكذلك أئمة العالم الإسلامى.

ماذا يجب حيالهم؟ وماذا ينبغى أن يكونوا عليه من مستوى فى هذا العصر الذى يتقاذف الفتن، ويتسلل بها إلى كل بيت بل إلى كل مخدع؟.

فرأى المجمع أن من واجبه رعايتهم والاتصال بهم شرقًا وغربًا وإحضارهم أفواجًا، لإعدادهم إعدادًا يتفق مع مقتضيات العصر، إعدادًا يرتفع بهم إلى ما فوق الحوادث ليكونوا على رؤية بينة لها، وبصيرة نافذة لملاقاتها، والقضاء على مفاسدها، فيرى المسلمون أمرها على بينة ويقين.

من أجل ذلك كانت الأكاديمية العالمية للتدريب «الوعاظ والواعظات والأئمة الوافدين» لأداء هذه المهمة داخل الجمهورية وعلى مستوى العالم الإسلامى كله.

هذا وفى نطاق التنسيق بين المجمع وجميع المؤسسات والهيئات فى داخل الجمهورية، عقد المجمع مؤتمرًا فى كل محافظة لتطبيق هذا البروتوكول تطبيقًا علميًا من باب التعاون والتكامل لينتقل السادة الوعاظ فى كل المؤسسات والهيئات ليبلغوا رسالتهم الدينية من خلال المنهج الوسطى كاملة غير منقوصة، ولينشروا هذه التعاليم السمحة؛ لأنها أمانة فى أعناقهم.

والمجمع الذى يرفع راية «جمع الكلمة» بين أبناء الوطن، لا يتردد فى مقاومة الإلحاد والفساد الأخلاقى، ولا يدخر جهدًا فى مقاومة الانحراف التكفيرى، والمرفوض من جماهير الأمة الإسلامية قديمًا وحديثًا، وليس أمامه- من أجل تحقيق هذا الهدف- إلا مواصلة التنسيق والسعى بصدق مع جميع المؤسسات لمواجهة الأخطار التى تهدد المجتمع ولتحقيق مصالح الشعب، ودرء المفاسد عنه.

وانطلاقًا من هذه المسئولية كان الدور العظيم لفضيلة الأمين العام لمجمع البحوث الإسلامية فى النهوض بالتبعات الملقاة على عاتق المجمع فى الداخل والخارج، ببيان حقائق الإسلام، ومواجهة التطرف والإرهاب وأهمية المجابهة الفكرية، وجمع كلمة المسلمين، ووقوفهم صفًا واحدًا فى مهب العواصف والتيارات.

وكذلك ترسيخ قيم المواطنة والوحدة الوطنية والحريات والعيش المشترك، فى مصر وبقية الأقطار العربية، وانطلاقًا من دور المجمع ومسئولياته العلمية فقد قام بطبع مجموعة من الكتب العلمية النافعة التى تتنوع موضوعاتها، وتلبى عددًا من احتياجات المرحلة الراهنة فى سلسلة إصدارات مجمع البحوث الإسلامية، حيث تشتمل هذه الكتب على قضايا ومسائل تتصل بالعقيدة، والشريعة والأخلاق والتفسير وعلومه وعلوم السنة النبوية، والثقافة الإسلامية فى مجالاتها المختلفة ليكون المسلمون على بينة من أمرهم فيما يتعلق بالأمور الدينية والاجتماعية والأخلاقية من خلال الفكر الوسطى الذى يعمل الأزهر الشريف على ترسيخه. إن المجمع وهو يؤدى دوره باعتباره هيئة علمية بحثية وثقافية ومعرفية لا ينفصم عن واقع الناس والمشكلات والتحديات التى تحيط بهم.

إن ما قدمه المجمع ويقدمه فى هذا الصدد ليؤكد جهوده الدءوبة فى خدمة الحياة العلمية والعملية للمسلمين.