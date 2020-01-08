-
الأربعاء 08 يناير 2020 الموافق 13 جمادى الأولى 1441
رئيس مجلسى الإدارة و التحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

د. إبراهيم نجم يكتب : مصلحة الأمة أولًا

الأربعاء 08/يناير/2020 - 12:57 ص
إبراهيم نجم
إبراهيم نجم
طباعة
د. إبراهيم نجم:مصلحة الأمة أولًا
فى هذا العصر كثرت قضايا النوازل والمستجدات فى شتى جوانب الحياة، لا سيما فى القضايا العامة، مما تطلَّب بيان الحكم الشرعى فيها، وأصبحت الضرورة ملحة لإبراز ما فى شرعنا الحنيف من تأصيل لفكرة فقه الأمة واهتمام الإسلام بمصلحة المجتمع.
وعلى الرغم من كثرة نصوص القرآن التى أعلت من قيمة الفرد المسلم وعزَّزت من شأنه وحفظت له كرامته وقررت حقوقه وحريته، فإن روح مجموع الأمة تظل هى السمة الأساسية التى تغلب على ما جاءت به منظومة القيم الإسلامية ومبادئ الشريعة الغراء والمقاصد العامة للشرع الحنيف.
بل إن مصلحة مجموع الأمة هى المعيار الذى تنضبط به سلوكيات الأفراد، فقد يكون سلوك ما مباحًا فى حق شخص ما لكنه يصبح حرامًا إذا أضر هذا السلوك بمصلحة المجموع.
والفقه الإسلامى ثرى بالتأصيل العميق لفكرة إبراز شأن المجموع والصالح العام فى أحكامه، وكيف أن الفتوى، لكى تكون على المنهج الصحيح، يجب أن تمر قبل إصدارها بمرحلة استبصار واعٍ لواقع الأمة ومشكلات المجتمع حتى لا تأتى فى مجملها معزِّزة لروح الفردية أو تفوِّت مصلحة عامة شاملة فى سبيل مصلحة فردية خاصة.
ونعنى بالشأن العام كل ما كان من قبيل الأحكام التى تتعلق بالمجتمع والدولة من أحكام الشريعة العامة مثل فقه أمن المجتمع وصحته وتعليمه وإدارته وطريقة حكمه وفقه منظومة الحقوق والواجبات العامة الشاملة، وحفظ مقاصد الشريعة التى تتمثل فى حفظ الدين والنفس والعقل والنسل والمال المتعلقة بالمجتمع والدولة ككل.
وأود أن نشير أولًا إلى أن الفتوى تختلف باختلاف تعلق الحكم بالفرد وتعلقه بالأمة، ونجد أمثلة على ذلك فى أفعال الصحابة تأسيًا برسول الله، صلى الله عليه وسلم، كما سنرى، ونجد أن الفقهاء أيضًا لم يغفلوا هذا الأمر فى مصنفاتهم، فالإمام الشاطبى فى «الموافقات» يضع قاعدة بهذا الخصوص، وهى قاعدة «الأفعال كلها تختلف أحكامها بالكلية والجزئية»، ونجد هذا أيضًا فى تفرقة الفقهاء بين الفرض العينى والفرض الكفائى. وأول الضوابط المتعلقة بفقه الشأن العام أن يتصدر للإفتاء فى الشأن العام أهل العلم والاجتهاد المؤهلون المتخصصون، فهم وحدهم المنوط بهم ذلك، كما أنه لا بد للمجتمع من المستشفيات والأطباء الذين يرجع إليهم المرضى، وكما أنه لا يمكن لغير الأطباء التحدث فى شئون الطب فيما يتعلق بالأدواء والعلاجات، فكذلك لا بد من أن يكون للمجتمع علماء- من أهل الفتوى- مؤهلون متخصصون يرجع إليهم الناس فى شئون حياتهم من حيث العبادات والمعاملات لتستقيم حياتهم ولكى ينالوا الفوز فى الدارين.
من ضوابط فقه الشأن العام أيضًا تقديم المصلحة العامة على المصلحة الخاصة إذا حدث تعارض فإن التشريع الإسلامى يرمى إلى صلاح الفرد وعموم المجتمع، ولكن إذا تعارضت مصلحة الفرد مع مصلحة عموم المجتمع تعيَّن تقديم المصلحة العامة. وفى ذلك يقول الشاطبى: «المصالح العامة مقدمة على المصالح الخاصة، بدليل النهى عن تلقى السلع، وعن بيع الحاضر للبادى، واتفاق السلف على تضمين الصناع مع أن الأصل فيهم الأمانة، وقد زادوا فى مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم من غيره مما رضى أهله وما لا، وذلك يقضى بتقديم مصلحة العموم على مصلحة الخصوص، لكن بحيث لا يلحق الخصوص مضرة.
من الضوابط أيضًا مراعاة تدخل مؤسسات الدولة فى الشأن العام بما يحقق المصلحة أو يدفع المفسدة، فقد قررت الشريعة للحاكم أو ولى الأمر وهو ما يعنى مؤسسات الدولة فى التطبيق المعاصر أن تتدخل من أجل مصلحة المجموع، ويذكر الفقهاء فى هذا الصدد قاعدة «تصرف الإمام على الرعية منوط بالمصلحة»، والمراد بها المصلحة المعتبرة شرعًا، وتكون حقيقية غير متوهمة، ولا تكون خاصة لبعض أفراد الأمة ويتضرر بها غيرهم.
فللإمام- أعنى مؤسسات الدولة- تدبير كثير من الأمور الاجتهادية وفق اجتهاده الذى توصل إليه بعد النظر السليم والبحث والتحرى واستشارة أهل العلم الأمناء وأهل الخبرة العدول مع مراعاة الضابط الكلى، وهو «المصلحة».
ومن ذلك أيضًا ذكروا قاعدة «حق الإمام فى تقييد المباح»، فمثلًا إذا غالى الناس فى المهور فلم يعد يقدر على دفعها إلا القليل منهم فإنه يجوز لولى الأمر أن يتدخل بتقييد أكثرها.
ومن ذلك أيضًا قاعدة «حكم الحاكم برفع الخلاف فى مسائل الاجتهاد المختلف فيها»، ومن أمثلة تطبيقاتها أن فوائد البنوك ودفاتر التوفير من باب عقود التمويل المستحدثة ولا علاقة لها بالربا، وهذا ما جرى عليه قانون البنوك المصرى رقم ٨٨ لسنة ٢٠٠٣ م، ولائحته التنفيذية الصادرة عام ٢٠٠٤م.
وأما آخر هذه الضوابط المرتبطة بالشأن العام فهو نشر الأمن المجتمعى، وإشاعة أجوائه بكل أشكاله فى حياة الناس، ويتحقق ذلك بتوجيه المفتى للمجتمع وعصمته من الفتن وصيانة عقائد الناس وشعائر دينهم، فإن المفتى أحد عناصر المجتمع المنوط بها حفظ أمن المجتمع الروحى والفكرى والدينى.
ودور المتصدرين للفتوى فى تحقيق الأمن فى المجتمع يكون بمقاومة الغلو والتشدد الذى أصبح عائقًا أمام الدعوة الإسلامية، لأن من شأن هذا التشدد والغلو أن يجهضا أى محاولة لتجديد الخطاب الدعوى ليتوافق مع مستجدات الحضارة الحديثة.

موضوعات متعلقة

منذ حوالي 13 ساعة

فضيحة جديدة.. مذيعة العاشرة مساءً تتهم ترامب بالتحرش

منذ حوالي 4 ساعات

نانسي عجرم: «لو اللص من لحم ودم زوجي كان سيقتله» (فيديو)

منذ ساعتين و 23 دقيقة

الإسكندرية تعلن الطوارئ: 7 محاذير لتفادي الطقس السيئ

منذ حوالي 5 ساعات

«قتلتهم واحد ورا التاني».. نص اعترافات منفذ مذبحة كفر الدوار

الصور

image description

الألعاب النارية تضيء سماء الغردقة (صور)

image description

محافظ الأقصر يشارك في الاحتفال بعيد الميلاد المجيد (صور)

image description

احتفالات أسوان بعيد الميلاد المجيد بحضور قيادات المحافظة

image description

محمد رمضان يصل إلى الغردقة لحضور حفل «كاف»

image description

صور العرض الأول لفيلم بنات ثانوي بحضور المشاهير

الأكثر قراءة

أول تعليق من صلاح على فوز ماني بجائزة الأفضل في إفريقيا

عمدة نجريج يكشف سبب غياب صلاح عن جائزة أفضل لاعب

حريق داخل «كارفور» فى الإسكندرية

شقيق قتيل حادث نانسي عجرم يكشف حقيقة عمله بمنزلها

أيام زمان

أسرار أول فيلم بورنو في التاريخ: «هتلر كان ملهمه» (صور)

حكاية أول فيلم ديني في تاريخ السينما المصرية

رغم أنه يحبها.. لماذا حرم نجيب محفوظ نفسه من الحلويات؟

حكاية حاتم ذو الفقار مع الإدمان.. «ليتنى لم أكن مشهورًا»

نجم الساعة

أسرار أول فيلم بورنو في التاريخ: «هتلر كان ملهمه» (صور)

الصحة

حلول جديدة لمواجهة مرض السكرى

احترس.. المضادات الحيوية تسبب مرضًا خطيرًا

أطباء الجلدية: لعق الشفاه في الشتاء يؤدي لتشققها

منها نظافة الفم.. 9 فوائد صحية لشرب الماء

الرئيس نيوز

الجيش الليبي يسقط طائرة تركية مسيرة فى مدينة سرت

ساديو ماني يتوج بجائزة أفضل لاعب في إفريقيا

مصر تفوز بجائزة أفضل اتحاد إفريقي لعام 2019

الجزائري بلماضي يفوز بجائزة أفضل مدرب في أفريقيا لعام 2019

منوعات

تايلاند تنصح مواطنيها بتقليل الاستحمام

«زعموا أنها تسهم فى الحرائق».. إعدام 10 آلاف جمل فى أستراليا

أب يسمح باغتصاب ابنته بـ5 جنيهات إسترلينية

حبس فتاة بريطانية في قضية اغتصاب جماعي

كشكول

"الإبداع والتكنولوجيا في التعليم النوعي".. مؤتمر فى الغردقة 25 فبراير

طب حلوان تنجح فى إجراء عملية لقطع عضلات المرئ دون تدخل جراحى

5 توجيهات لمديري مدارس الوادي الجديد استعدادا لامتحانات الأول والثاني الثانوي

جامعة المنوفية الأولى علي مستوى الجامعات في الخط العربي

إسلام سياسي

صوفية سوهاج تهنىء أقباط الصعيد بعيد الميلاد المجيد – صور

"الطرق الصوفية" تحذر أتباعها من «متزعم التمرد الصوفى» خلال مولد السيدة نفيسة

قيادي إخواني منشق: الدول الأجنبية التي دعمت "الإخوان" ذاقت إرهابهم

قطر يليكس: النظام القطرى يتجاهل مشاكل شعبه ويتفرغ للإرهاب

مقالات الرأي
منى رجب
المرأة المصرية صمام أمان للوطن
جلال حمام
أكذوبة المليون تركى فى ليبيا
لينا مظلوم
السفارة الأمريكية مقرًا لسليمانى
د.مينا بديع عبدالملك
شعب مدينة سيدنى المسكين
المزيد

الثقافة

«الجيساس.. الحرب الأولى».. رواية جديدة لعبد الرحمن دياب عن «كتوبيا»

مناقشة «مريم وميلاد المسيح» بثقافة الجيزة 

الخميس.. الباليرينا رجوى حامد حكمًا للفنون الشعبية «كايروستارز»

توقيع «الرقص بين أهل الدين وأهل السياسة» بـ«الهالة» الثقافي.. غدا

صفحتنا ع الفيس بوك