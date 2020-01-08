د. إبراهيم نجم يكتب : مصلحة الأمة أولًا

د. إبراهيم نجم:مصلحة الأمة أولًا

فى هذا العصر كثرت قضايا النوازل والمستجدات فى شتى جوانب الحياة، لا سيما فى القضايا العامة، مما تطلَّب بيان الحكم الشرعى فيها، وأصبحت الضرورة ملحة لإبراز ما فى شرعنا الحنيف من تأصيل لفكرة فقه الأمة واهتمام الإسلام بمصلحة المجتمع.

وعلى الرغم من كثرة نصوص القرآن التى أعلت من قيمة الفرد المسلم وعزَّزت من شأنه وحفظت له كرامته وقررت حقوقه وحريته، فإن روح مجموع الأمة تظل هى السمة الأساسية التى تغلب على ما جاءت به منظومة القيم الإسلامية ومبادئ الشريعة الغراء والمقاصد العامة للشرع الحنيف.

بل إن مصلحة مجموع الأمة هى المعيار الذى تنضبط به سلوكيات الأفراد، فقد يكون سلوك ما مباحًا فى حق شخص ما لكنه يصبح حرامًا إذا أضر هذا السلوك بمصلحة المجموع.

والفقه الإسلامى ثرى بالتأصيل العميق لفكرة إبراز شأن المجموع والصالح العام فى أحكامه، وكيف أن الفتوى، لكى تكون على المنهج الصحيح، يجب أن تمر قبل إصدارها بمرحلة استبصار واعٍ لواقع الأمة ومشكلات المجتمع حتى لا تأتى فى مجملها معزِّزة لروح الفردية أو تفوِّت مصلحة عامة شاملة فى سبيل مصلحة فردية خاصة.

ونعنى بالشأن العام كل ما كان من قبيل الأحكام التى تتعلق بالمجتمع والدولة من أحكام الشريعة العامة مثل فقه أمن المجتمع وصحته وتعليمه وإدارته وطريقة حكمه وفقه منظومة الحقوق والواجبات العامة الشاملة، وحفظ مقاصد الشريعة التى تتمثل فى حفظ الدين والنفس والعقل والنسل والمال المتعلقة بالمجتمع والدولة ككل.

وأود أن نشير أولًا إلى أن الفتوى تختلف باختلاف تعلق الحكم بالفرد وتعلقه بالأمة، ونجد أمثلة على ذلك فى أفعال الصحابة تأسيًا برسول الله، صلى الله عليه وسلم، كما سنرى، ونجد أن الفقهاء أيضًا لم يغفلوا هذا الأمر فى مصنفاتهم، فالإمام الشاطبى فى «الموافقات» يضع قاعدة بهذا الخصوص، وهى قاعدة «الأفعال كلها تختلف أحكامها بالكلية والجزئية»، ونجد هذا أيضًا فى تفرقة الفقهاء بين الفرض العينى والفرض الكفائى. وأول الضوابط المتعلقة بفقه الشأن العام أن يتصدر للإفتاء فى الشأن العام أهل العلم والاجتهاد المؤهلون المتخصصون، فهم وحدهم المنوط بهم ذلك، كما أنه لا بد للمجتمع من المستشفيات والأطباء الذين يرجع إليهم المرضى، وكما أنه لا يمكن لغير الأطباء التحدث فى شئون الطب فيما يتعلق بالأدواء والعلاجات، فكذلك لا بد من أن يكون للمجتمع علماء- من أهل الفتوى- مؤهلون متخصصون يرجع إليهم الناس فى شئون حياتهم من حيث العبادات والمعاملات لتستقيم حياتهم ولكى ينالوا الفوز فى الدارين.

من ضوابط فقه الشأن العام أيضًا تقديم المصلحة العامة على المصلحة الخاصة إذا حدث تعارض فإن التشريع الإسلامى يرمى إلى صلاح الفرد وعموم المجتمع، ولكن إذا تعارضت مصلحة الفرد مع مصلحة عموم المجتمع تعيَّن تقديم المصلحة العامة. وفى ذلك يقول الشاطبى: «المصالح العامة مقدمة على المصالح الخاصة، بدليل النهى عن تلقى السلع، وعن بيع الحاضر للبادى، واتفاق السلف على تضمين الصناع مع أن الأصل فيهم الأمانة، وقد زادوا فى مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم من غيره مما رضى أهله وما لا، وذلك يقضى بتقديم مصلحة العموم على مصلحة الخصوص، لكن بحيث لا يلحق الخصوص مضرة.

من الضوابط أيضًا مراعاة تدخل مؤسسات الدولة فى الشأن العام بما يحقق المصلحة أو يدفع المفسدة، فقد قررت الشريعة للحاكم أو ولى الأمر وهو ما يعنى مؤسسات الدولة فى التطبيق المعاصر أن تتدخل من أجل مصلحة المجموع، ويذكر الفقهاء فى هذا الصدد قاعدة «تصرف الإمام على الرعية منوط بالمصلحة»، والمراد بها المصلحة المعتبرة شرعًا، وتكون حقيقية غير متوهمة، ولا تكون خاصة لبعض أفراد الأمة ويتضرر بها غيرهم.

فللإمام- أعنى مؤسسات الدولة- تدبير كثير من الأمور الاجتهادية وفق اجتهاده الذى توصل إليه بعد النظر السليم والبحث والتحرى واستشارة أهل العلم الأمناء وأهل الخبرة العدول مع مراعاة الضابط الكلى، وهو «المصلحة».

ومن ذلك أيضًا ذكروا قاعدة «حق الإمام فى تقييد المباح»، فمثلًا إذا غالى الناس فى المهور فلم يعد يقدر على دفعها إلا القليل منهم فإنه يجوز لولى الأمر أن يتدخل بتقييد أكثرها.

ومن ذلك أيضًا قاعدة «حكم الحاكم برفع الخلاف فى مسائل الاجتهاد المختلف فيها»، ومن أمثلة تطبيقاتها أن فوائد البنوك ودفاتر التوفير من باب عقود التمويل المستحدثة ولا علاقة لها بالربا، وهذا ما جرى عليه قانون البنوك المصرى رقم ٨٨ لسنة ٢٠٠٣ م، ولائحته التنفيذية الصادرة عام ٢٠٠٤م.

وأما آخر هذه الضوابط المرتبطة بالشأن العام فهو نشر الأمن المجتمعى، وإشاعة أجوائه بكل أشكاله فى حياة الناس، ويتحقق ذلك بتوجيه المفتى للمجتمع وعصمته من الفتن وصيانة عقائد الناس وشعائر دينهم، فإن المفتى أحد عناصر المجتمع المنوط بها حفظ أمن المجتمع الروحى والفكرى والدينى.

ودور المتصدرين للفتوى فى تحقيق الأمن فى المجتمع يكون بمقاومة الغلو والتشدد الذى أصبح عائقًا أمام الدعوة الإسلامية، لأن من شأن هذا التشدد والغلو أن يجهضا أى محاولة لتجديد الخطاب الدعوى ليتوافق مع مستجدات الحضارة الحديثة.