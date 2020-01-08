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الشيخ جابر طايع يوسف يكتب:تفكيك حواضن الإرهاب وضوابط الحديث فى الشأن العام

الأربعاء 08/يناير/2020 - 12:55 ص
جابر طايع
جابر طايع
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إذا كانت القضية المحورية فى الحديث عن الشأن العام هى قضية ترويج الشائعات فى محاولة لهدم الدول والمجتمعات، فإن قضية بناء الوعى لدى أبناء الوطن تعتبر هى القضية الأم التى لو أحسنا غراسها ورعايتها أمكننا تحصين مجتمعاتنا ضد من يحاولون هدم أوطاننا من خلال بناء الوعى القومى بأهمية الوطن.
ولقد ظهرت فى عصر النبوة الأول طائفة أسست لمكان حاولت فيه بث الشائعات وجعلت تراسل أعداء الوطن من خلاله، وتغريه بضعف المسلمين فيما أطلق عليه اسم «مسجد الضرار» فنزل القرآن الكريم يحذر من هذا المسجد، فقال تعالى «وَالَّذِينَ اتَّخَذُواْ مَسْجِدًا ضِرَارًا وَكُفْرًا وَتَفْرِيقًا بَيْنَ الْمُؤْمِنِينَ وَإِرْصَادًا لِّمَنْ حَارَبَ اللَّهَ وَرَسُولَهُ مِن قَبْلُ وَلَيَحْلِفُنَّ إِنْ أَرَدْنَا إِلاَّ الْحُسْنَى وَاللَّهُ يَشْهَدُ إِنَّهُمْ لَكَاذِبُونَ (١٠٧) لاَ تَقُمْ فِيهِ أَبَدًا لَّمَسْجِدٌ أُسِّسَ عَلَى التَّقْوَى مِنْ أَوَّلِ يَوْمٍ أَحَقُّ أَن تَقُومَ فِيهِ فِيهِ رِجَالٌ يُحِبُّونَ أَن يَتَطَهَّرُواْ وَاللَّهُ يُحِبُّ الْمُطَّهِّرِينَ (١٠٨) أَفَمَنْ أَسَّسَ بُنْيَانَهُ عَلَى تَقْوَى مِنَ اللَّهِ وَرِضْوَانٍ خَيْرٌ أَم مَّنْ أَسَّسَ بُنْيَانَهُ عَلَىَ شَفَا جُرُفٍ هَارٍ فَانْهَارَ بِهِ فِى نَارِ جَهَنَّمَ وَاللَّهُ لاَ يَهْدِى الْقَوْمَ الظَّالِمِينَ (١٠٩) لاَ يَزَالُ بُنْيَانُهُمُ الَّذِى بَنَوْا رِيبَةً فِى قُلُوبِهِمْ إِلاَّ أَن تَقَطَّعَ قُلُوبُهُمْ وَاللَّهُ عَلِيمٌ حَكِيمٌ (١١٠)» (سورة التوبة). إن مسجد الضرار يمثل كل منبر إعلامى يؤسس لهدم هذا الوطن ويبث الشائعات المغرضة بين أبنائه، ولقد كان عاقبة هذا البناء أن تم هدمه وإحراقه إيذانًا بأن ذلك يجب أن يكون جزاء كل من حارب بلده وخان عهده مع أبناء وطنه واستعدى الغرب على مجتمعه.
ومن هنا يجب أن تتضافر جهود مؤسسات الدولة، خاصة وزارات الثقافة، والشباب والرياضة، والتعليم العالى، والإعلام، والتربية والتعليم إلى جانب المؤسسات الدينية، فى غرس قيم المواطنة وثقافة حب الوطن فى ربوع مصرنا الغالية، وأن يكون قطاع الشباب هو الأكثر استهدافًا باعتبار الشباب هم أمل الغد ورجال المستقبل، وإنما يكون ذلك من خلال الندوات والبرامج التى تعمل على غرس قيم المواطنة والانتماء لهذا البلد.
وتأتى قضية الشأن العام فى إطار سعى وزارة الأوقاف إلى العمل على تعميق الوعى الصحيح وصدق الانتماء الذى يعد من أهم ركائز الأمن القومى لأى دولة، ومن خلال ذلك تقوم وزارة الأوقاف بإعطاء قضية بناء الوعى ومعركة الوعى أهمية بالغة، ولا سيما تجاه تحصين الشباب والنشء بالوعى السليم والفكر الرشيد، من خلال العديد من البرامج والندوات واللقاءات بالتعاون مع مؤسسات الدولة الوطنية.
وكذلك تعميق قيم الولاء والانتماء لدى الشباب والجماهير، من خلال مواجهة التحديات المعاصرة، ولا سيما حروب السوشيال ميديا وحروب الجيل الرابع.
وبالنظر فإن الدولة المصرية الحديثة تبنى بناء عظيمًا بإرادة سياسية قوية، ولا شك أن وزارة الأوقاف تواجه تحديات كبيرة فى تصحيح الأفكار والمفاهيم الخاطئة التى سعت الجماعات المتطرفة والإرهابية إلى توصيلها وتأصيلها فى عقول الشباب إلا بعمالة وخيانة بعض أبنائها، حتى الإرهاب لا يمكن أن يخترق أى دولة أو مجتمع ما لم تكن هناك حواضن تستقبله وتؤويه وتوفر الحاضنة الطيعة له.
وتسعى وزارة الأوقاف لتطبيق الضوابط التى تحكم التحدث فى الشأن العام نظرًا لخطورة التصدى للحديث فى الشأن العام والفتوى فيه بدون علم أو مؤهلات للفتوى أو الحديث، ومن المعلوم أن أهل العلم والفقه يعتبرون العالم الفقيه المجتهد أهل الاجتهاد والنظر إذا اجتهد فأخطأ فله أجر، وإذا اجتهد فأصاب فله أجران، فإن مفهوم المخالفة يقتضى أن من اجتهد أو أفتى من غير أهل العلم والاختصاص فيما لا علم ولا دراية له به فأصاب فعليه وزر لجرأته على الفتوى، فإن اجتهد فأخطأ فعليه وزران وزر لخطئه ووزر لجرأته على الفتوى بغير علم، وذلك لحرص الإسلام على احترام أهل العلم والاختصاص، حيث يقول الحق سبحانه وتعالى: «فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون» وأهل الذكر هم أهل العلم والاختصاص فى كل علم من العلوم حسب المسئول عنه. ونجد أن الإسلام قد أعلى من شأن المصلحة العامة، بل وقدمها على المصلحة الخاصة، حتى لا يكون للنفس البشرية حظ من الأنانية، وإذكاء لروح التكافل والتعاون وأسس العيش المشترك بين أبناء المجتمع، كما وضع الإسلام من الضوابط والسياجات الحصينة ما يحمى مصالح المجتمع العامة ويضمن الحفاظ على استقراره وسلامته وأمنه وأمانه العام والمجتمعى، ولا يتأتى ذلك إلا بروح المسئولية الجماعية تجاه الوطن ومصالحه، وهو ما يقتضيه ويتطلبه الفهم الصحيح والدقيق لفقه الأولويات، فالتوعية بمخاطر الحديث فى الشأن العام بدون علم وضرورة مواجهة الشائعات والأكاذيب التى تروجها الجماعات المتطرفة وتفنيدها بالحجة والبرهان هى واجب الوقت.

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