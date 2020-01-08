حريق داخل «كارفور» فى الإسكندرية

شهد كارفور الإسكندرية بمنطقة محرم بك حالة من الذعر بين المواطنين، إثر تصاعد الأدخنة داخل المتجر، حيث نشب حريق داخل مطبخ أحد المطاعم.



ودفعت قوات الحماية المدنية على حريق شب، في منطقة المطاعم «فود كورت» بمول سيتي سنتر بمنطقة محرم بك وسط الإسكندرية، دون حدوث إصابات.



كان قسم شرطة محرم بك تلقى بلاغًا بنشوب حريق في مول سيتي سنتر «كارفور» بمدخل المدينة، فانتقل مأمور وضباط القسم وقوات الحماية المدنية إلى موقع الحريق.



وقال مصدر أمني، إن رجال الحماية المدنية أخلوا مجمع المطاعم بالمول بالكامل كإجراء احترازي نظرًا لتصاعد الدخان، موضحًا أن المعاينة الأولية تشير إلى نشوب الحريق في أحد المطاعم، مؤكدًا أنه جاري السيطرة على الحريق وإخماد النيران.