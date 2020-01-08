ميركل وترامب يبحثان هاتفيًا الأوضاع فى ليبيا

أفاد المتحدث باسم الحكومة الألمانية شتيفان زايبرت، بأن المستشارة الألمانية أنجيلا ميركل قد بحثت هاتفيًا مع الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، حول أخر التطورات بشأن ليبيا.



وأضاف المتحدث - في بيان أمس الثلاثاء - أن الجانبين بحثًا أيضًا الوضع المتوتر في العراق وإيران.



واختتم الزعيمان المحادثه الهاتفية على اتفاق بمواصلة التشاور في الأيام القادمة بشأن الملفات العالقة.



وأعلن الجيش الوطني الليبي بقيادة المشير خليفة حفتر، مساء الإثنين، تحرير مدينة سرت الاستراتيجية شمالي البلاد من التشكيلات المسلحة.



وقال المتحدث الرسمي باسم الجيش الليبي، اللواء أحمد المسماري، في مؤتمر صحفي، الإثنين، إنَّ عملية تحرير المدينة استغرقت 3 ساعات وجرت من 4 محاور برية، إضافة إلى محور بحري، كما أن سلاح الجو كان مستعدًا لتقديم الدعم.



وأشار إلى أنَّ عملية تحرير سرت اعتمدت على عنصري السرية والمفاجأة، موضحًا أنَّ المدينة أصبحت بؤرة للإرهابيين للهجوم على الموانئ النفطية لذا كان لا بد من تحريرها.