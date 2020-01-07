مهيب: «عارف صلاح مجاش ليه بس مش هقول»

قال الإعلامي مهيب عبدالهادي، إنه يعرف أسباب غياب محمد صلاح لاعب ليفربول الإنجليزي والمنتخب المصري، عن حفل جائزة أفضل لاعب فى أفريقيا لعام 2019 المقام حاليًا في الغردقة، لكنه لن يكشفها لأن «مو» هو الوحيد مَن له حق كشف هذه الأسباب.



أضاف مهيب، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي شريف عامر في برنامج "يحدث في مصر"، المذاع عبر فضائية "إم بي سي مصر": «احنا مزوّدنها أوي، محمد صلاح واجهة مشرفة وبيحب مصر جدًا".



وألمح عبدالهادي إلى أن من ضمن أسباب غياب صلاح أنه غير سعيد بالأزمات التي حدثت مع المنتخب، ومسألة ترشيحه من عدمه، مردفًا:"مواضيع كثيرة ومتشابكة، كما أني لم أر سنغالى يتمنى أن يفوز صلاح بلقب أفضل لاعب في إفريقيا"، في إشارة إلى أن بعض المصريين يعلنون رغبتهم في فوز ماني.