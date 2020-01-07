-
الثلاثاء 07 يناير 2020 الموافق 12 جمادى الأولى 1441
رئيس مجلسى الإدارة و التحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

عالم

نائب سوري يكشف لـ«الدستور» كواليس زيارة بوتين

الثلاثاء 07/يناير/2020 - 11:21 م
زاهر اليوسفي
زاهر اليوسفي
محمد عمر
طباعة
أكد زاهر اليوسفي، عضو مجلس الشعب السوري، أن زيارة الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، إلى سوريا اليوم، جاءت تأكيدا على دعمه لموقف القيادة في مكافحة الإرهاب الدولي.

وأوضح «اليوسفي» في تصريحات لـ«الدستور» أن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين صديق شخصي للرئيس بشارالأسد وهو حليف حقيقي لسوريا كباقي الرؤساء الروس أو السوفييت خلال العقود الخمسة الماضية.

وشدد النائب بالبرلمان السوري على أن زيارة بوتين لدمشق في هذا الوقت بالذات تعني الكثير.

وبشأن أجندة بوتين خلال زيارته لسوريا أوضح «اليوسفي» أن الرئيس بوتين تفقد القوات الروسية العاملة في سوريا وتأكد من جاهزيتها حال حدوث المحظور، كما تناول الرئيسان دراسة الأمور المستقبلية المحتملة، وأكدا على ضرورة القضاء على كل بؤر الإرهاب في المنطقة وضرورة خروج القوات المحتلة والحفاظ على السيادة السورية ووحدة أراضي الجمهورية العربية السورية.

وشدد النائب السوري على أن زيارة الرئيس بوتين حملت في طياتها العديد من الرسائل على رأسها استمرار الدعم الروسي ومنع حدوث أي ردود أفعال غير محسوبة النتائج وردع أمريكا ومنعها من القيام بأي تصعيد من شأنه تدمير المنطقة بالكامل ويجب أن لا نغفل عن دور الكيان الصهيوني وقلقه وخشيته من ردود محور المقاومة عليه باعتباره اللقيط المدلل عند الولايات المتحدة والغرب.

وأكد اليوسفي لـ«الدستور» أن عمليات الجيش العربي السوري متواصلة ولن تتوقف إلا بعد تطهير الأرض السورية كاملة، وتجري عملية تطهير محافظة إدلب وبعدها يأتي الدور على الشمال السوري والقيادة السورية ماضية في ضرب الإرهاب بعدما باءت كل محاولات عقد المؤتمرات في جنيف أو أستانة أوسو تشي بالفشل.

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

بوتين: يجب أن يسعى الجميع إلى مغادرة القوات الأجنبية سوريا

الرئيس السورى يبحث مع مبعوثين روسيين الوضع في إقليم إدلب

بوجدانوف: زيارة مرتقبة لنائب رئيس الوزراء الروسي إلى سوريا

أول تعليق من وزير الخارجية السوري على زيارة البشير لدمشق

موضوعات متعلقة

منذ حوالي 4 ساعات

أول تعليق من نانسي عجرم عقب إخلاء سبيل زوجها

منذ أقل من ساعة

الإسكندرية تعلن الطوارئ: 7 محاذير لتفادي الطقس السيئ

منذ يوم

ابنة رانيا يوسف تثير الجدل بملابس جريئة

منذ حوالي 3 ساعات

«كاف» يعلن التشكيل المثالي في إفريقيا 2019

الصور

image description

الألعاب النارية تضيء سماء الغردقة (صور)

image description

محافظ الأقصر يشارك في الاحتفال بعيد الميلاد المجيد (صور)

image description

احتفالات أسوان بعيد الميلاد المجيد بحضور قيادات المحافظة

image description

محمد رمضان يصل إلى الغردقة لحضور حفل «كاف»

image description

صور العرض الأول لفيلم بنات ثانوي بحضور المشاهير

الأكثر قراءة

شقيق قتيل حادث نانسي عجرم يكشف حقيقة عمله بمنزلها

نانسي عجرم: «لو اللص من لحم ودم زوجي كان سيقتله» (فيديو)

الإسكندرية تعلن الطوارئ: 7 محاذير لتفادي الطقس السيئ

«قتلتهم واحد ورا التاني».. نص اعترافات منفذ مذبحة كفر الدوار

أيام زمان

أسرار أول فيلم بورنو في التاريخ: «هتلر كان ملهمه» (صور)

حكاية أول فيلم ديني في تاريخ السينما المصرية

رغم أنه يحبها.. لماذا حرم نجيب محفوظ نفسه من الحلويات؟

حكاية حاتم ذو الفقار مع الإدمان.. «ليتنى لم أكن مشهورًا»

نجم الساعة

أسرار أول فيلم بورنو في التاريخ: «هتلر كان ملهمه» (صور)

الصحة

حلول جديدة لمواجهة مرض السكرى

احترس.. المضادات الحيوية تسبب مرضًا خطيرًا

أطباء الجلدية: لعق الشفاه في الشتاء يؤدي لتشققها

منها نظافة الفم.. 9 فوائد صحية لشرب الماء

الرئيس نيوز

الجيش الليبي يسقط طائرة تركية مسيرة فى مدينة سرت

ساديو ماني يتوج بجائزة أفضل لاعب في إفريقيا

مصر تفوز بجائزة أفضل اتحاد إفريقي لعام 2019

الجزائري بلماضي يفوز بجائزة أفضل مدرب في أفريقيا لعام 2019

منوعات

تايلاند تنصح مواطنيها بتقليل الاستحمام

«زعموا أنها تسهم فى الحرائق».. إعدام 10 آلاف جمل فى أستراليا

أب يسمح باغتصاب ابنته بـ5 جنيهات إسترلينية

حبس فتاة بريطانية في قضية اغتصاب جماعي

كشكول

"الإبداع والتكنولوجيا في التعليم النوعي".. مؤتمر فى الغردقة 25 فبراير

طب حلوان تنجح فى إجراء عملية لقطع عضلات المرئ دون تدخل جراحى

5 توجيهات لمديري مدارس الوادي الجديد استعدادا لامتحانات الأول والثاني الثانوي

جامعة المنوفية الأولى علي مستوى الجامعات في الخط العربي

إسلام سياسي

صوفية سوهاج تهنىء أقباط الصعيد بعيد الميلاد المجيد – صور

"الطرق الصوفية" تحذر أتباعها من «متزعم التمرد الصوفى» خلال مولد السيدة نفيسة

قيادي إخواني منشق: الدول الأجنبية التي دعمت "الإخوان" ذاقت إرهابهم

قطر يليكس: النظام القطرى يتجاهل مشاكل شعبه ويتفرغ للإرهاب

مقالات الرأي
منى رجب
المرأة المصرية صمام أمان للوطن
جلال حمام
أكذوبة المليون تركى فى ليبيا
لينا مظلوم
السفارة الأمريكية مقرًا لسليمانى
د.مينا بديع عبدالملك
شعب مدينة سيدنى المسكين
المزيد

الثقافة

«الجيساس.. الحرب الأولى».. رواية جديدة لعبد الرحمن دياب عن «كتوبيا»

مناقشة «مريم وميلاد المسيح» بثقافة الجيزة 

الخميس.. الباليرينا رجوى حامد حكمًا للفنون الشعبية «كايروستارز»

توقيع «الرقص بين أهل الدين وأهل السياسة» بـ«الهالة» الثقافي.. غدا

صفحتنا ع الفيس بوك