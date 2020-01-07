-
الأربعاء 08 يناير 2020 الموافق 13 جمادى الأولى 1441
رئيس مجلسى الإدارة و التحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

سياسي

«زراعة النواب» تشيد بقرار الحكومة بإنشاء البورصة السلعية

الثلاثاء 07/يناير/2020 - 11:11 م
النائب رائف تمراز
النائب رائف تمراز عضو لجنة الزراعة في مجلس النواب
مني هيبة
طباعة
أشاد النائب رائف تمراز عضو لجنة الزراعة في مجلس النواب، بقرار الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، الصادر أمس الاثنين، بالموافقة على إنشاء أول بورصة سلعية في مصر.

وقال تمراز إنها، ستكون دعما للفلاح والمواطن المصري البسيط، وانطلاقه للمشروعات الزراعية القومية، التي أطلقتها الدولة خلال الفترة الماضية، وفي مقدمتها مشروع الصوب والمليون ونصف فدان.

وأضاف تمراز في تصريحات خاصة لـ"الدستور"، كنا ننتظر هذا القرار منذ سنوات لتنظيم سوق السلع الزراعية، والقضاء على احتكار السلع، خاصة الأساسية التي تهم محدودي الدخل.

وتابع أن، آلية العرض والطلب التي ستتيحها هذه البورصة، ستوفر الشفافية في معرفة الأسعار الحقيقية للسلع في الأسواق العالمية والمحلية، على عكس الوضع في السابق، مستطردًا، أن ذلك سيفتح الباب أمام المستثمرين العرب والأفارقة للاستثمار في السوق الزراعية المصرية على أساس من الشفافية.

واستكمل قائلًا أن، من ناحية أخرى فستكون بمثابة بوصلة للمواطن المصري للوصول إلى الأسعار الحقيقية للسلع وهامش الربح المضاف إليها، وهذا بدوره سيحد من الممارسات التي كان يتبعها بعض التجار الجشعين بإخفاء السلع لتعطيش السوق لرفع أسعارها فيما بعد.

واضاف أنها، ستمكن الفلاح من معرفة المحاصيل التي ستحقق هامش ربح له.

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

برلمانى يطالب بمحاكمة محتكرى البطاطس وتطبيق قانون الطوارئ ضدهم

برلمانى يطالب بصرف معاش شهرى للفلاحين

رئيس البورصة: نهدف لوجود سوق منظمة لتداول السلع القابلة للتخزين

عمرو غلاب: تفعيل بورصة السلع يسهم في تخفيض الأسعار

موضوعات متعلقة

منذ حوالي 4 ساعات

الإسكندرية تعلن الطوارئ: 7 محاذير لتفادي الطقس السيئ

منذ حوالي 12 ساعة

زوجها معرض للسجن.. أدلة جديدة تقلب الأحداث فى سرقة نانسى عجرم

منذ أقل من ساعة

إيران: الحرس الثورى وراء الهجوم على القاعدة العسكرية الأمريكية بالعراق

منذ حوالي 3 ساعات

أول تعليق من صلاح على فوز ماني بجائزة الأفضل في إفريقيا

الصور

image description

الألعاب النارية تضيء سماء الغردقة (صور)

image description

محافظ الأقصر يشارك في الاحتفال بعيد الميلاد المجيد (صور)

image description

احتفالات أسوان بعيد الميلاد المجيد بحضور قيادات المحافظة

image description

محمد رمضان يصل إلى الغردقة لحضور حفل «كاف»

image description

صور العرض الأول لفيلم بنات ثانوي بحضور المشاهير

الأكثر قراءة

بالصور.. اللحظات الأولى لإطلاق الصواريخ على قاعدة «عين الأسد»

أول تعليق من البيت الأبيض على استهداف القاعدة العسكرية الأمريكية بالعراق

استهداف القاعدة العسكرية الأمريكية بالعراق «عين الأسد» بـ9 صواريخ

عمدة نجريج يكشف سبب غياب صلاح عن جائزة أفضل لاعب

أيام زمان

أسرار أول فيلم بورنو في التاريخ: «هتلر كان ملهمه» (صور)

حكاية أول فيلم ديني في تاريخ السينما المصرية

رغم أنه يحبها.. لماذا حرم نجيب محفوظ نفسه من الحلويات؟

حكاية حاتم ذو الفقار مع الإدمان.. «ليتنى لم أكن مشهورًا»

نجم الساعة

أسرار أول فيلم بورنو في التاريخ: «هتلر كان ملهمه» (صور)

الصحة

حلول جديدة لمواجهة مرض السكرى

احترس.. المضادات الحيوية تسبب مرضًا خطيرًا

أطباء الجلدية: لعق الشفاه في الشتاء يؤدي لتشققها

منها نظافة الفم.. 9 فوائد صحية لشرب الماء

الرئيس نيوز

الجيش الليبي يسقط طائرة تركية مسيرة فى مدينة سرت

ساديو ماني يتوج بجائزة أفضل لاعب في إفريقيا

مصر تفوز بجائزة أفضل اتحاد إفريقي لعام 2019

الجزائري بلماضي يفوز بجائزة أفضل مدرب في أفريقيا لعام 2019

منوعات

تايلاند تنصح مواطنيها بتقليل الاستحمام

«زعموا أنها تسهم فى الحرائق».. إعدام 10 آلاف جمل فى أستراليا

أب يسمح باغتصاب ابنته بـ5 جنيهات إسترلينية

حبس فتاة بريطانية في قضية اغتصاب جماعي

كشكول

"الإبداع والتكنولوجيا في التعليم النوعي".. مؤتمر فى الغردقة 25 فبراير

طب حلوان تنجح فى إجراء عملية لقطع عضلات المرئ دون تدخل جراحى

5 توجيهات لمديري مدارس الوادي الجديد استعدادا لامتحانات الأول والثاني الثانوي

جامعة المنوفية الأولى علي مستوى الجامعات في الخط العربي

إسلام سياسي

صوفية سوهاج تهنىء أقباط الصعيد بعيد الميلاد المجيد – صور

"الطرق الصوفية" تحذر أتباعها من «متزعم التمرد الصوفى» خلال مولد السيدة نفيسة

قيادي إخواني منشق: الدول الأجنبية التي دعمت "الإخوان" ذاقت إرهابهم

قطر يليكس: النظام القطرى يتجاهل مشاكل شعبه ويتفرغ للإرهاب

مقالات الرأي
منى رجب
المرأة المصرية صمام أمان للوطن
جلال حمام
أكذوبة المليون تركى فى ليبيا
لينا مظلوم
السفارة الأمريكية مقرًا لسليمانى
د.مينا بديع عبدالملك
شعب مدينة سيدنى المسكين
المزيد

الثقافة

«الجيساس.. الحرب الأولى».. رواية جديدة لعبد الرحمن دياب عن «كتوبيا»

مناقشة «مريم وميلاد المسيح» بثقافة الجيزة 

الخميس.. الباليرينا رجوى حامد حكمًا للفنون الشعبية «كايروستارز»

توقيع «الرقص بين أهل الدين وأهل السياسة» بـ«الهالة» الثقافي.. غدا

صفحتنا ع الفيس بوك