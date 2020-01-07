«زراعة النواب» تشيد بقرار الحكومة بإنشاء البورصة السلعية

أشاد النائب رائف تمراز عضو لجنة الزراعة في مجلس النواب، بقرار الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، الصادر أمس الاثنين، بالموافقة على إنشاء أول بورصة سلعية في مصر.



وقال تمراز إنها، ستكون دعما للفلاح والمواطن المصري البسيط، وانطلاقه للمشروعات الزراعية القومية، التي أطلقتها الدولة خلال الفترة الماضية، وفي مقدمتها مشروع الصوب والمليون ونصف فدان.



وأضاف تمراز في تصريحات خاصة لـ"الدستور"، كنا ننتظر هذا القرار منذ سنوات لتنظيم سوق السلع الزراعية، والقضاء على احتكار السلع، خاصة الأساسية التي تهم محدودي الدخل.



وتابع أن، آلية العرض والطلب التي ستتيحها هذه البورصة، ستوفر الشفافية في معرفة الأسعار الحقيقية للسلع في الأسواق العالمية والمحلية، على عكس الوضع في السابق، مستطردًا، أن ذلك سيفتح الباب أمام المستثمرين العرب والأفارقة للاستثمار في السوق الزراعية المصرية على أساس من الشفافية.



واستكمل قائلًا أن، من ناحية أخرى فستكون بمثابة بوصلة للمواطن المصري للوصول إلى الأسعار الحقيقية للسلع وهامش الربح المضاف إليها، وهذا بدوره سيحد من الممارسات التي كان يتبعها بعض التجار الجشعين بإخفاء السلع لتعطيش السوق لرفع أسعارها فيما بعد.



واضاف أنها، ستمكن الفلاح من معرفة المحاصيل التي ستحقق هامش ربح له.