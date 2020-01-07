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محافظات

ثقافة المنوفية تنظم احتفالية بمناسبة أعياد الميلاد المجيد بشبين الكوم

الثلاثاء 07/يناير/2020 - 11:07 م
جريدة الدستور
ولاء القاضى
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نظمت مديرية الثقافة بالتنسيق مع بيت العائلة المصرية بالمحافظة تحت رعاية محافظ المنوفية بقاعة المؤتمرات بالاستاد الرياضي بمدينة شبين الكوم احتفالية لعيد الميلاد المجيد.

حضر الفعاليات قداسة الأنبا بنيامين مطران المنوفية وراعى بيت العائلة وفضيلة الشيخ أحمد الفقي أمين عام بيت العائلة بالمنوفية وأحمد فوزى مدير عام ثقافة المنوفية وسوسن طايل وكيل وزارة الشباب والرياضة وعدد من أعضاء مجلس النواب ولفيف من القيادات التنفيذية والدينية والشعبية بالمحافظة.

بدأ الحفل بالسلام الجمهوري، وفى كلمته أشار أسقف المنوفية على أن ميلاد المسيح سيظل تجسيدًا للمعاني الإنسانية والقيم السامية التي كان لها بالغ الأثر في بناء الحضارة على أرض مصر، موضحًا أن مصر ستظل دائما رمزًا للأمن والأمان بوحدة شعبها بكافة أطيافه.

وتضمن الحفل بعض الأغانى الوطنية للفرقة القومية للموسيقى العربية والترانيم القبطية لكورال مطرانية المنوفية.

وفى كلمته قدم نائب محافظ المنوفية التهنئة لقداسة نيافة الأنبا بنيامين مطران المنوفية والأقباط بمناسبة الإحتفال بأعياد الميلاد المجيد، مؤكدًا على الروابط القوية والمشاعر الأخوية والسماحة الدينية التي تميز الشعب المصري.

وأشار إلي مد جسور التعاون بين الجهاز التنفيذى للمحافظة وبيت العائلة المصرية لدعم أواصر الوحدة الوطنية، وفى ختام كلمته دعا المولى عزوجل أن يديم على بلادنا الأمن والأمان خلف القيادة الرشيدة لفخامة رئيس الجمهورية.

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