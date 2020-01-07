ضبط 17 مخالفة بناء بدون ترخيص فى أسوان

رصد العميد عبد الرحمن عامر، رئيس الوحدة المحلية لمركز ومدينة إدفو، أثناء مروره الميداني بمدينة الرديسية وقرى الرمادي بحري وقبلي، 17 مخالفة بناء دون ترخيص، وعلى الفور تم استدعاء رؤساء القرى للتحقيق فيها، كما أنه تم اتخاذ عدد من الإجراءات حيال هذه المخالفات.



وأكد العميد عبدالرحمن عامر،رئيس الوحدة المحلية لمركز ومدينة إدفو، على أنه لا تهاون في الحفاظ على أملاك الدولة، والحفاظ على الأراضى الزراعية، مؤكدًا أن القانون يطبق على الجميع دون أى استثناء.



وكان اللواء أشرف عطية، محافظ أسوان، قد أصدر تعليمات لرؤساء المدن والوحدات المحلية بضرورة النزول للشارع وإجراء المتابعة اليومية، وتنفيذ القانون، للحفاظ على أملاك الدولة.