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سياسي

مؤتمران لنقيب المحامين في قنا وأسوان الأسبوع الجاري

الثلاثاء 07/يناير/2020 - 11:01 م
سامح عاشور
سامح عاشور
الحسين عبيد
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تستقبل نقابة محامي قنا، سامح عاشور نقيب المحامين، غدًا الأربعاء، في مؤتمر يعقد بقاعة ريفان بديوان عام المحافظة بعد دعوته من قبل أعضاء الجمعية العمومية للمحامين بقنا.

ويأتي ذلك المؤتمر تحت إشراف فتحي صويني، نقيب محامي قنا، وعبد المجيد هارون عضو مجلس النقابة العامة، وموسى صافي، أمين صندوق الفرعية، وأعضاء مجلس نقابة قنا.

وقال عبد المجيد هارون، عضو مجلس النقابة العامة، إن اللقاء سيكون بمثابة حوار مفتوح، يجيب خلاله النقيب العام على كل التساؤلات التي تدور في أذهان محامي قنا عن طريق الحوار المباشر، مشيرًا إلى أن النقيب العام، سيستمع لمقترحات المحامين، لتطوير الخدمات والارتقاء بالمهنة.

أضاف هارون أنه تم توجيه الدعوة للعديد من النقابات الفرعية على مستوى الصعيد، ومن بينهم نقابة سوهاج، الأقصر البحر الأحمر، وأسوان.

ويعقد سامح عاشور نقيب المحامين، رئيس اتحاد المحامين العرب لقاءً مفتوحا مع محامي الأقصر وذلك يوم الخميس 9 يناير الجاري؛ للوقوف على أحوال النقابة وعرض ما تم من إنجازات، والرد على جميع تساؤلات المحامين.

ومن المقرر أن يقام المؤتمر بقاعه المؤتمرات بالأقصر بحضور أعضاء مجلس النقابة العامة، وحضور مجلس النقابة الفرعية نقيبا وأعضاء، إضافة إلى الأعضاء من مختلف محافظات الجمهورية.

وحرص نقيب المحامين على عقد العديد من اللقاءات المفتوحة بالمحامين خلال الفترة الأخيرة بمختلف محافظات مصر من أقصى الشمال وحتى الجنوب.

ويحرص النقيب العام إلى الاستماع لكافة الآراء خلال لقاءاته والإجابة عليها بكل شفافية، وذلك فى إطار التواصل المستمر بينه وبين المحامين، كذلك فى إطار الشفافية التى يوليها مجلس النقابة لعرض كافة مستجدات الأمور على المحامين.

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