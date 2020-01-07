أحلام تتغزل في الرجل السعودي بموسم الرياض (فيديو)

أحيت الفنانة الإماراتية أحلام، حفلًا غنائيًا كبيرًا ضمن "سمرات شتاء الرياض" في موسم الرياض، والذي تنظمه الهئية العامة للترفية بالسعودية.وقدمت أحلام، خلال الحفل باقة مميزة من أهم أغانيها التي تجمع بين القديم ولحديث، والتي تغزلت في إحداها بالرجل السعودي.وتالقت أحلام خلال الحفل بالقفطان المغربي لتلحق بالفنانة المصرية أنغام التي اختارته لإطلالتها في حفل سمرات شتاء الرياض.وشارك في الحفل مع أحلام الفنان السعودي أصيل أبو بكر، الذي قدم باقة من أهم أغانيه وسط تفاعل كبير من جمهوره معه.