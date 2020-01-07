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محافظات

الإسكندرية تعلن الطوارئ: 7 محاذير لتفادي الطقس السيئ

الثلاثاء 07/يناير/2020 - 10:44 م
الطقس
الطقس
أحمد عاشور
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تعرضت محافظة الإسكندرية، الثلاثاء، لموجة من الأمطار التي تفاوتت شدتها من غزيرة إلى متوسطة.

وأشارت توقعات الأرصاد الجوية إلى استمرار تساقط الأمطار حتى مساء الجمعة المقبل.

ووجه محمد الشريف، محافظ الإسكندرية، شركة الصرف الصحي وشركة مياه الإسكندرية، والمجموعة الجغرافية للبترول برفع حالة الطوارئ والاستعداد والإخطار الفوري حال وجود تجمعات للمياه ومراجعة أماكن تمركزات عربات كسح المياه والبدالات والتأكد من جاهزيتها؛ استعدادًا للتدخل الفوري والتطهير الفوري والمستمر للشنايش والمطابق.

وأكدت محافظة الإسكندرية أن الأجهزة التنفيذية تعمل بكل طاقتها على مدار 24 ساعة، لتقليل الأضرار عن المواطنين لاسيما في الشوارع الداخلية.

ووضعت محافظة الإسكندرية 7 محاذير لتفادي الخطورة أثناء النوة ومنها:

1- عدم ‏البقاء في أماكن مفتوحة أثناء حدوث البرق.
2- عدم ‏الاقتراب من الأسوار والأجسام المعدنية والسكك الحديدية ‏أثناء حدوث البرق تجنبًا لخطر الصعق.
3- عدم ‏الوقوف أسفل البلكونات القديمة والمتهالكة.
4- عدم وقوف السيارات على شنايش الأمطار.
5- تقليل التحرك بالسيارات اعتبارًا حتى نهاية السبت للسماح لسيارات رفع مياه الأمطار من التحرك بسهولة ويسر.
6- عدم ركن السيارات تحت أو في أماكن احتمال سقوط الأشجار.
7- تجنب السير بسرعات عالية بالسيارات تتعدى 60 كم، ‏والحفاظ على مسافة أمان أكبر من المعتاد.

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