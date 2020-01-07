-
الأربعاء 08 يناير 2020 الموافق 13 جمادى الأولى 1441
رئيس مجلسى الإدارة و التحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

عالم

تونس تضع خطة عاجلة تحسبا لتدفق لاجئين من ليبيا

الثلاثاء 07/يناير/2020 - 10:35 م
ليبيا
ليبيا
وكالات
طباعة
أعلنت تونس وضع خطة عاجلة تحسبا لتدفق لاجئين في حال تطور النزاع المسلح في ليبيا.

وأوضحت رئاسة الحكومة أن مجلس الوزراء خصص اليوم لوضع خطة عاجلة لتأمين استقبال اللاجئين ومجابهة تطور الأوضاع في المناطق الحدودية مع ليبيا والتي تضم معبرين في راس الجدير والذهيبة.

وفي عام 2011 استقبلت تونس حوالي مليون شخص هربوا من الأراضي الليبية إبان إندلاع النزاع بين الثوار والكتائب الموالية للعقيد الراحل معمر القذافي، ومن بينهم لاجئون ومهاجرون من العمال أقاموا في مخيم الشوشة قرب الحدود.

واعترض المنتدى التونسي للحقوق الاجتماعية والاقتصادية، الذي يعنى بالهجرة واللاجئين، على مخطط طوارئ غير مؤكد لإقامة مخيم في منطقة "بئر الفطناسية" قرب مدينة رمادة التابعة لولاية تطاوين في الجنوب التونسي.

وأبدى المنتدى تحفظه على خلفية تجربة مخيم الشوشة، مشيرا إلى أن المجتمع المدني تحمل العبء الأكبر آنذاك وبقيت تونس تواجه وحدها تبعاتها.

ووجه المنتدى في بيان له "انتقادات للسياسات الدولية وخاصة الأوروبية والتي عمقت الأزمة في ليبيا وأغلقت حدودها البحرية في وجه الفارين من المأساة في ليبيا ليلقى العبء على تونس في ظرف سياسي واقتصادي واجتماعي صعب".

موضوعات متعلقة

منذ ساعتين و 20 دقيقة

الإسكندرية تعلن الطوارئ: 7 محاذير لتفادي الطقس السيئ

منذ حوالي 4 ساعات

نانسي عجرم: «لو اللص من لحم ودم زوجي كان سيقتله» (فيديو)

منذ حوالي 7 ساعات

صدفة الميلاد.. ضابط يتعرف على سيارته المسروقة أثناء تأمين كنيسة

منذ حوالي 11 ساعة

زوجها معرض للسجن.. أدلة جديدة تقلب الأحداث فى سرقة نانسى عجرم

الصور

image description

الألعاب النارية تضيء سماء الغردقة (صور)

image description

محافظ الأقصر يشارك في الاحتفال بعيد الميلاد المجيد (صور)

image description

احتفالات أسوان بعيد الميلاد المجيد بحضور قيادات المحافظة

image description

محمد رمضان يصل إلى الغردقة لحضور حفل «كاف»

image description

صور العرض الأول لفيلم بنات ثانوي بحضور المشاهير

الأكثر قراءة

أول تعليق من صلاح على فوز ماني بجائزة الأفضل في إفريقيا

عمدة نجريج يكشف سبب غياب صلاح عن جائزة أفضل لاعب

حريق داخل «كارفور» فى الإسكندرية

شقيق قتيل حادث نانسي عجرم يكشف حقيقة عمله بمنزلها

أيام زمان

أسرار أول فيلم بورنو في التاريخ: «هتلر كان ملهمه» (صور)

حكاية أول فيلم ديني في تاريخ السينما المصرية

رغم أنه يحبها.. لماذا حرم نجيب محفوظ نفسه من الحلويات؟

حكاية حاتم ذو الفقار مع الإدمان.. «ليتنى لم أكن مشهورًا»

نجم الساعة

أسرار أول فيلم بورنو في التاريخ: «هتلر كان ملهمه» (صور)

الصحة

حلول جديدة لمواجهة مرض السكرى

احترس.. المضادات الحيوية تسبب مرضًا خطيرًا

أطباء الجلدية: لعق الشفاه في الشتاء يؤدي لتشققها

منها نظافة الفم.. 9 فوائد صحية لشرب الماء

الرئيس نيوز

الجيش الليبي يسقط طائرة تركية مسيرة فى مدينة سرت

ساديو ماني يتوج بجائزة أفضل لاعب في إفريقيا

مصر تفوز بجائزة أفضل اتحاد إفريقي لعام 2019

الجزائري بلماضي يفوز بجائزة أفضل مدرب في أفريقيا لعام 2019

منوعات

تايلاند تنصح مواطنيها بتقليل الاستحمام

«زعموا أنها تسهم فى الحرائق».. إعدام 10 آلاف جمل فى أستراليا

أب يسمح باغتصاب ابنته بـ5 جنيهات إسترلينية

حبس فتاة بريطانية في قضية اغتصاب جماعي

كشكول

"الإبداع والتكنولوجيا في التعليم النوعي".. مؤتمر فى الغردقة 25 فبراير

طب حلوان تنجح فى إجراء عملية لقطع عضلات المرئ دون تدخل جراحى

5 توجيهات لمديري مدارس الوادي الجديد استعدادا لامتحانات الأول والثاني الثانوي

جامعة المنوفية الأولى علي مستوى الجامعات في الخط العربي

إسلام سياسي

صوفية سوهاج تهنىء أقباط الصعيد بعيد الميلاد المجيد – صور

"الطرق الصوفية" تحذر أتباعها من «متزعم التمرد الصوفى» خلال مولد السيدة نفيسة

قيادي إخواني منشق: الدول الأجنبية التي دعمت "الإخوان" ذاقت إرهابهم

قطر يليكس: النظام القطرى يتجاهل مشاكل شعبه ويتفرغ للإرهاب

مقالات الرأي
منى رجب
المرأة المصرية صمام أمان للوطن
جلال حمام
أكذوبة المليون تركى فى ليبيا
لينا مظلوم
السفارة الأمريكية مقرًا لسليمانى
د.مينا بديع عبدالملك
شعب مدينة سيدنى المسكين
المزيد

الثقافة

«الجيساس.. الحرب الأولى».. رواية جديدة لعبد الرحمن دياب عن «كتوبيا»

مناقشة «مريم وميلاد المسيح» بثقافة الجيزة 

الخميس.. الباليرينا رجوى حامد حكمًا للفنون الشعبية «كايروستارز»

توقيع «الرقص بين أهل الدين وأهل السياسة» بـ«الهالة» الثقافي.. غدا

صفحتنا ع الفيس بوك