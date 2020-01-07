الشيخ الإدريسي يكشف كواليس إنهاء الصراع بين الدابودية والهلايل

قال الشيخ إدريس الإدريسي، رئيس المجلس العالمي لرابطة الأشراف الأدارسة، إن أكبر الفتن التي نشبت بين قبائل أسوان كانت الصراع الذي حدث بين قبيلتي الهلايل والدابودية.



وأوضح الإدريسي، في حواره مع الدكتور محمد الباز، ببرنامج 90 دقيقة، المذاع على فضائية المحور، أن هذه الفتنة كانت تنتشر بسرعة للغاية وكان يتم بينهم إطلاق النار، موضحا أنه أخذ عهدا على العائلتين بألا يطلق أحد طلقة واحدة على الآخر، والتزمت العائلتان.



واستكمل: أنه فوجئ بأن هناك طرفا ثالث يطلق النار على العائلتين لإشعال الصراع بينهما، مشيرا إلى أنه كان من ضمن من يرغبون في إشعال الصراع تجار السلاح، وأصحاب الأهواء.



وأضاف، أنه بعد أن أنهى الخصومة بين العائلتين، طلب أن يتم الصلح في العلن تحت مظلة الأزهر الشريف.

