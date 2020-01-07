«جوايدو» يؤدي اليمين رئيسا للبرلمان الفنزويلي لولاية جديدة

أدى زعيم المعارضة الفنزويلية خوان جوايدو، اليوم الثلاثاء، اليمين رئيسا للبرلمان لولاية جديدة بعيد مواجهة حامية مع قوات الأمن التي منعته بادئ الأمر من دخول مقر الكونجرس الفنزويلي.



ويقود جوايدو المعارضة الفنزويلية للرئيس نيكولاس مادورو الذي يحمّله كثر مسؤولية أزمة اقتصادية خانقة تعانيها البلاد والمتّهم بممارسة ديكتاتورية يسارية متشددة.



وكان جوايدو أعلن نفسه رئيسا بالوكالة واعترفت به أكثر من 50 دولة.



وبعدما منعه عناصر من الحرس الوطني من دخول مبنى البرلمان لنحو نصف ساعة سادتها فوضى عارمة، ترأس منافسه على المنصب لويس بارا الجلسة البرلمانية.



وعندما سُمح لجوايدو بالدخول مع حلفائه النواب كان بارا غادر الجلسة.



في المقابل شكّل مادورو جمعية تأسيسية تتألف من مؤيدين له وتمتلك سلطات تشريعية لتحل محل الجمعية الوطنية.