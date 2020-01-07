«الجيساس.. الحرب الأولى».. رواية جديدة لعبد الرحمن دياب عن «كتوبيا»

صدر حديثًا عن دار كتوبيا رواية "الجيساس.. الحرب الأولى" للروائي عبد الرحمن دياب، وذلك بالتزامن مع معرض القاهرة الدولي للكتاب في دورته الـ51.



وقال عبد الرحمن دياب عن الرواية، إنها فانتازيا تاريخية تدور أحداثها في حقب زمنية مختلفة ومزيج من الأساطير الفرعونية وأجواء مرعبة ونفسية تأخذ الأبطال في رحلة ومغامرة ممتعة.



وأضاف دياب لـ"الدستور"، أن الرواية تسلط الضوء بشكل أكبر على عصر الفراعنة وسر بناء الهرم الأكبر في إطار من الفانتازيا، حيث تعتبر الحضارة الفرعونية ثرية بالأفكار والأحداث التي لن يشهد مثلها العالم ولهذا تُعد تربة خصبة يمكن من خلالها تقديم أفكار جديدة غير مألوفة مثل ما تم تقديمه في الرواية.



وتابع: "تشهد الرواية أجواء أسطورية ومعارك دارت في الأزمنة السحيقة بين الشر الذي يستهدف السيطرة على البشر، وآخرين، ومعارك أخرى في عصر الفراعنة تشهد مفاجآت ضمن الأحداث".



واختتم حديثه قائلا: "استغرقت كتابة الرواية أكثر من 6 أشهر، وتم الاستعانة بمصادر تاريخية موثوقة لتقديم الحقب الزمنية بشكل مناسب".



أما عن عبد الرحمن دياب فهو صحفي وروائي، عمل في أكثر من صحيفة مصرية وعربية وصدرت له رواية ميتا بوست.