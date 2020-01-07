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الثقافة

مناقشة «مريم وميلاد المسيح» بثقافة الجيزة 

الثلاثاء 07/يناير/2020 - 10:22 م
ثقافة الجيزة
ثقافة الجيزة
ايهاب مصطفى
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نظمت الهيئة العامة لقصور الثقافة باقة متنوعة من الأنشطة الثقافية والفنية بفرع ثقافة الجيزة، ضمن فعاليات الاحتفال بعيد الميلاد المجيد، حيث ناقشت مكتبة الناصرية كتاب "مريم وميلاد المسيح" تأليف إبراهيم عزوز، كما أقام بيت ثقافة المتانيا معرضا فنيا عن عيد الميلاد المجيد تضمن مجموعة من الرسومات التي تجسد الاحتفال مثل شجرة الكريسماس، بابا نويل، رجل الثلج، بينما نفذت مكتبة منشأة البكارى ورشة فنون تشكيلية لتصميم نتيجة العام الميلادى الجديد وشجرة عيد الميلاد.

أقام قصر ثقافة الجيزة ورشة كورشيه لعمل مفرش باستخدام الخيط الصوف، بجانب عرض لمسرحية "يوليوس قيصر" إخراج  د. زياد يوسف، إضافة إلى ورشة تدريب العزف على العود.

نظم بيت ثقافة صفط اللبن مسابقة في المعلومات العامة، كما قدمت مكتبة الشيخ زايد ورشة رسم على الوجوه، وأخرى رسم وتلوين لشجرة عيد الميلاد بحضانة المنى لذوي الاحتياجات الخاصة، بالإضافة إلى ورشة حكى عن أسباب اختلاف موعد عيد الميلاد بين الشرق والغرب. 

عقد بيت ثقافة زنين ورشة فنية للرسم تناولت مظاهر الاحتفال بالعام الجديد، بينما عرض مركز طفل المنيرة الغربية فيلم بروجيكتور بعنوان "يوميات الأستاذ سحلاوي"، وفى مكتبة الطلبة والطالبات أقيمت مسابقة في الشطرنج.  

عقدت مكتبة دور التربية الثقافية محاضرة بعنوان "كيفية الاستعداد لامتحانات نصف العام" لتشجيع الأبناء على المذاكرة ومراجعة على المنهج، والتركيز على النقاط المهمة وتحفيزهم على قضاء إجازة سعيدة بعد الانتهاء من الامتحانات، كما نفذت المكتبة ورشة فنية باستخدام فن الاورجامى، وفى مكتبة بولاق الدكرور الثقافية أقيمت مناقشة لكتاب "الحساب ومبادئ الرياضيات" تأليف حسن عبدالشافي، كما ناقش بيت ثقافة طموة كتاب "علمنا الطير" للكاتب فريد محمد عوض.
 
قدم بيت ثقافة أوسيم برنامجا ثقافيا تناول الأهمية الاستراتيجية للمشروعات الكبرى التي أُقيمت بمصر، بينما أقامت مكتبة أطفيح ورشة فنية لتصميم ماكيت شجرة المعرفة.

نظم قصر ثقافة الحى السادس بحضانة سمارت كيدز ورشة فنون التشكيلية لعمل فراشة من ورق الكانسون والفوم الملون، وفى مكتبة كفر حكيم عقدت ورشة فنون تشكيلية لعمل مشاية من خيوط الصوف والفوم والغراء.

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