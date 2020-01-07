آخرها سليماني.. أهداف حيّدتها القوات الأمريكية (انفوجراف)

استهدفت الولايات المتحدة الأمريكية، عدة أهداف وأفراد تعتبرهم خطرا على الأمن القومي الأمريكي وكذلك حلفائها، في العديد من مناطق العالم، وكان لمنطقة الشرق الأوسط النصيب الأكبر من الأهداف خاصة خلال الـ10 سنوات الماضية.



ومن بين أهم الأشخاص الذين استهدفتهم الولايات المتحدة أسامة بن لادن زعيم تنظيم القاعدة، واستهدف في عام 2011 خلال عملية خاصة للقوات الأمريكية في باكستان، كما استهدفت واشنطن في عملية خاصة حمزة نجل أسامة بن لادن العام الماضي، وكان مرشحا لأن يحل محل والده في قيادة القاعدة.



واستهدفت الولايات المتحدة أبوبكر البغدادي زعيم تنظيم داعش الإرهابي أكتوبر الماضي خلال عملية خاصة في سوريا قرب الحدود التركية.



وأخيرا استهدفت القوات الأمريكية قاسم سليماني قائد قوة القدس بالحرس الثوري الإيراني خلال عملية عسكرية في بغداد.